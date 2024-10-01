Задумываются об эвакуации: жители областного центра собираются бежать от террора россиян

Российские захватчики усилили обстрелы Запорожья, применяя управляемые авиабомбы, и таким образом усилил террор местного населения. Именно поэтому, как отметил в эфире телемарафона председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, многие жители города начали серьезно задумываться об эвакуации.

Запорожье

По его словам, за последние сутки российские войска нанесли 393 удара по Запорожью и окрестным территориям.

Федоров отметил, что из-за постоянных атак со стороны России, включая новые удары управляемые авиабомбами, значительная часть местного населения рассматривает возможность переезда в более безопасные регионы. Только за минувшие сутки 16 человек получили ранения в результате обстрелов.

Несмотря на усилия военных и руководства ОВА по поиску путей противодействия атакам, ситуация остается сложной. Местные жители вынуждены искать безопасные места для жительства, подчеркнул Федоров.

Напомним, что первый удар управляемыми авиабомбами по Запорожью был совершен вечером 22 сентября. С тех пор российские террористы наносят удары по городу Кабамы практически регулярно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение прошлой недели российские террористы применили для ударов по Запорожью десятки КАБов, чего не было с начала войны. После такого террора, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, возникли версии о том, что оккупанты готовят наступление на этот город. При этом эксперт считает, что удары по Запорожью не являются подготовкой к наступлению на город. По его словам, если бы россияне формировали условия для наступления, то били бы они не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам.



