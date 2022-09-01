Какие цели миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Большая миссия МАГАТЭ отправилась 29 августа на проверку украинских АЭС. Особое внимание атомного агентства составляет Запорожская АЭС, которая находится под оккупацией Российской Федерации и периодически испытывает повреждения от действий оккупантов. Детальнее о миссии МАГАТЭ в Украине рассказала исследовательница ядерной энергетики Гарвардского университета Марианна Буджерин во время интервью "Голосу Америки".



Задание миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Фото из открытых источников

Исследовательница отметила, что в первую очередь МАГАТЭ проведет оценку физического состояния самой ЗАЭС и всех ее систем безопасности. Вторая часть миссии будет в демонстрации поддержки для украинских работников, постоянно работающих в очень сложных психологических и физических условиях. Также Международное агентство по атомной энергии сможет узнать все необходимые технические элементы необходимые для продолжения функционирования станции и предоставить их.

Марьяна Буджерин, рассказала, что основной целью МАГАТЭ будет написание отчета по возвращении из Украины. Этот отчет сможет повлиять на позиции РФ в МАГАТЭ, ведь все решения в организации принимаются большинством голосов. Таким образом, Россия не сможет блокировать решение так как она делает в большинстве организаций, в том числе и в ООН.

Поскольку Россия является крупным экспортером атомной энергии и оборудования для функционирования отрасли в разные страны, отрицательный отчет может повлиять на статус РФ в МАГАТЭ.

Исследовательница отметила, что сама не верит в крупную аварию на Запорожской АЭС.

Полномасштабная авария и выброс веществ в атмосферу угрожает также российской территории и усложнит ее военные действия, — отметила Марьяна Буджерин.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал о старте миссии МАГАТЭ и ее составе из разных стран.

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