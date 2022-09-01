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Какие цели миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

МАГАТЭ отправилось в Украину и смогло доехать до крупнейшей АЭС в Европе.

сегодня, 12:25
Автор:

Slava Kot
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Большая миссия МАГАТЭ отправилась 29 августа на проверку украинских АЭС. Особое внимание атомного агентства составляет Запорожская АЭС, которая находится под оккупацией Российской Федерации и периодически испытывает повреждения от действий оккупантов. Детальнее о миссии МАГАТЭ в Украине рассказала исследовательница ядерной энергетики Гарвардского университета Марианна Буджерин во время интервью "Голосу Америки".

Какие цели миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Задание миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Фото из открытых источников

Исследовательница отметила, что в первую очередь МАГАТЭ проведет оценку физического состояния самой ЗАЭС и всех ее систем безопасности. Вторая часть миссии будет в демонстрации поддержки для украинских работников, постоянно работающих в очень сложных психологических и физических условиях. Также Международное агентство по атомной энергии сможет узнать все необходимые технические элементы необходимые для продолжения функционирования станции и предоставить их.

Марьяна Буджерин, рассказала, что основной целью МАГАТЭ будет написание отчета по возвращении из Украины. Этот отчет сможет повлиять на позиции РФ в МАГАТЭ, ведь все решения в организации принимаются большинством голосов. Таким образом, Россия не сможет блокировать решение так как она делает в большинстве организаций, в том числе и в ООН.

Поскольку Россия является крупным экспортером атомной энергии и оборудования для функционирования отрасли в разные страны, отрицательный отчет может повлиять на статус РФ в МАГАТЭ.

Исследовательница отметила, что сама не верит в крупную аварию на Запорожской АЭС.

Полномасштабная авария и выброс веществ в атмосферу угрожает также российской территории и усложнит ее военные действия, — отметила Марьяна Буджерин.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал о старте миссии МАГАТЭ и ее составе из разных стран.

 



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/doslidnycja-jadernoji-energhetyky-gharvardsjkogho-universytetu-pro-zavdannja-inspektoriv-maghate-na-zaes/6724627.html
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