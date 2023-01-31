Зачем Украине западные военные самолеты

Украине важны поставки военной техники и в том числе авиационной, чтобы результативно противостоять оккупационным российским войскам, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.



польский МИГ

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил на днях, что переговоры уже идут и вдобавок идут ускоренно. По его словам, западные партнеры понимают острую потребность ВВС ВСУ в истребителях. Однако до сих пор есть нюансы относительно внутреннего психологического статуса в странах-партнерах.

До начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине было 43 боевых МиГа и восемь учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщает о 37 МИГ. Сколько из них было в боеспособном состоянии, неизвестно. По разным версиям в составе украинских ВВС было 26 истребителей Су-27 (и шесть учебных), или 34 единицы. Часть этих самолетов была модернизирована и называется Су-27-1М. Сколько самолетов остается боеспособными, тоже неизвестно.

Кроме того, Украина имела штурмовики Су-25 (тоже частично прошли модернизацию), по данным Flightglobal, их было 17, по информации Military Balance – 31, и бомбардировщики Су-24 – 12 или 14 соответственно. Их также следует учитывать, поскольку истребители могут наносить удары по земле.

Со стороны России в конфликте с Украиной есть количественное преимущество в истребителях. Кроме того, российские Су-35 и Су-30СМ – более новые версии Су-27, обладающие гораздо лучшими характеристиками. Поэтому Украине в принципе нужны современные самолеты, чем больше, тем лучше.

Что касается задач, которые могли бы ставиться перед украинскими ВВС, то трудно выделить какую-то одну – все традиционные "специальности" истребителей выглядят актуальными. В современной войне истребители выполняют множество разных задач. Кроме собственно воздушного боя с истребителями противника, они используются для ударов по наземным и морским целям, их привлекают к операциям по прорыву противовоздушной обороны, разведке, перехвату крылатых ракет, дронов и бомбардировщиков.

В зависимости от того, какая из задач приоритетна, зависит тип и комплектация самолетов, поскольку они могут иметь различные бортовые системы управления вооружением, радары и другие технические особенности, от которых зависит их специализация.

Несмотря на отсутствие информации о том, как собирается Украина применять, вероятно полученные самолеты в обозримом будущем из Европы или Америки, косвенные признаки указывают на все эти задачи.

Напомним, как писали на днях "Комментарии", США приступили к упорядочению действий украинской власти по управлению ресурсами государства в условиях войны. Теперь расход американских средств офисом президента и правительством берут под контроль специальные институты США. США создали свою инспекцию.

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