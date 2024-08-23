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Зачем требовалась Курская операция: первые положительные результаты

Текущие выводы из Курской операции можно охарактеризовать как оптимистичные

23 августа 2024, 21:52
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Марьян Ощановский

Несмотря на сложную ситуацию в Донецкой области, наступление ВСУ на Курскую область сыграло в пользу Украины, заявил политолог Игорь Рейтерович.

Зачем требовалась Курская операция: первые положительные результаты

ВСУ наступают в Курской области. Фото из открытых источников

"Во-первых, Украина вернула себе стратегическую инициативу. Враг не знает, как выйти из этой ситуации с малейшими репутационными потерями. Сейчас Россия находится в состоянии стратегической неопределенности, не понимая, как вернуть ситуацию в свою пользу. Второй результат – мы увидели, как в очередной раз вся пропагандистская система РФ буквально рассыпалась за первую неделю наступления украинской армии в Курской области. Пропагандистская машина противника до сих пор не отработала единую информационную политику, как вообще реагировать на события на Курщине. Сейчас Кремль понемногу наводит порядок в своей пропагандистской системе. В частности, военкорам ограничили возможность комментировать события, хотя они продолжают это делать. В информационной политике РФ начинает появляться упорядоченность, однако пока мы не видим, чтобы у российских пропагандистов была четкая согласованная позиция по событиям на Курщине", — заявил Игорь Рейтерович.

По словам политолога, еще один положительный момент для Украины – окончательно стертые "красные линии", что уже поняли западные партнеры.

"Вероятнее всего, Запад выдержит паузу и со временем постепенно отменит все нелепые запреты на применение своего оружия. Замечу, что наши партнеры никак не отреагировали на сообщение, что российские колонны в Курской области были уничтожены ракетами Himars. То есть ситуация с применением западного оружия на российской территории развивается в положительном для Украины ключе. Вряд ли кто-то сейчас может точно сказать, каков финальный замысел Курской операции. Поэтому остается надеяться, что позитивных последствий будет еще больше", — подытожил он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mGJrqOo-PsQ&t=543s
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