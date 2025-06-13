Зачем россияне прорываются на Днепропетровщину: какие риски и что уже заявляет враг

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские войска начали заходить в Днепропетровскую область. По ее словам, это был вопрос времени, ведь защитную "стену" против российского наступления не строили с начала полномасштабного вторжения. Зачем россияне прорываются на Днепропетровщину? Что произойдет, если враг прорвется в глубину региона? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В лоб штурмовать наших защитников враг не способен

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире общенационального телемарафона, что российские оккупанты пытаются создать оперативное окружение вокруг Покровско-Мирноградской городской агломерации. В рамках реализации этого плана они пытаются пересечь админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями.

"Ведь в лоб штурмовать наших защитников враг не способен, ресурса у него недостаточно. Поэтому и пытается широким охватом взять под контроль эти два населенных пункта", — сказал Селезнев.

Он добавил, что чем больше россияне растягивают свои силы, тем меньше у них концентрация сил и средств, что создает для Украины дополнительные возможности для уничтожения захватчиков.

Эксперт признал, что сейчас враг активно применяет практику скоростных средств для передвижения. Такая практика вражеской армии дает эффект. Теряя немало личного состава, российские генералы движут линию фронта. Но, что касается рисков для восточных районов Днепропетровщины, то они пока что не прослеживаются. У врага недостаточно сил, чтобы одновременно создавать проблемы нашим защитникам на территории Днепропетровской области и продолжать создавать тиски вокруг Покровска и Мирнограда.

Заявления России нацелены в том числе и на западную аудиторию

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью сайту "Обозреватель" заявил, что забрасыванием в информационное пространство новостей о якобы наступлении на территории Днепропетровской области Россия хочет показать, что война перебрасывается на другие территории, хочет использовать это как ИПСО против украинцев. Однако даже, если враг прорвется через границу области, это ни на что не повлияет и не будет свидетельствовать о его победе.

По словам эксперта, заявления России нацелены в том числе и на западную аудиторию, где особо не различают, чем Днепропетровская область отличается от города Днепр, который является важным логистическим и медицинским хабом, куда эвакуируют наших раненых.

"Цель – вызвать истерию и безнадежность, якобы у нас все сыпется и все плохо", — отметил Жмайло.

В то же время эксперт отмечает, что от того, что россияне зайдут на Днепропетровщину, ничего не произойдет. Это не будет означать, что россияне выиграют войну против нас, это не означает, что они победят. Тем более, что эвакуация из прифронтовых районов Днепропетровщины велась давно.

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