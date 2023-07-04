Зачем Россия готовит теракт на Курской АЭС – может ли Путин применить ядерное оружие

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Кравцев Сергей
Россия продолжает намекать на то, что ради удержания захваченных в Украине территорий, готова пойти даже на применение ядерного оружия или же на подрыв Запорожской АЭС, которая давно уже заминирована оккупантами. Решится ли Путин на применение ядерного оружие или на подрыв ЗАЭС? Может ли быть, что история с ЗАЭС – для отвлечения внимание, а удар агрессор готовит в другом месте? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Алексей Голобуцкий у себя в Телеграмм высказал мнение, что пока все обсуждают возможный теракт РФ на ЗАЭС, Кремль может поступить хитро и устроить "аварию" и даже взрыв на территории Курской АЭС, чтобы обвинить в теракте Украину.
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По его словам, план оккупантов довольно прост. Они обвинят в аварии ВСУ и объявят "ответный удар".
Российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин больше не способен отдавать приказы о применении ядерного оружия в результате потери авторитета после мятежа Пригожина.
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