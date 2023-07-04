Зачем Россия готовит теракт на Курской АЭС – может ли Путин применить ядерное оружие

Россия продолжает намекать на то, что ради удержания захваченных в Украине территорий, готова пойти даже на применение ядерного оружия или же на подрыв Запорожской АЭС, которая давно уже заминирована оккупантами. Решится ли Путин на применение ядерного оружие или на подрыв ЗАЭС? Может ли быть, что история с ЗАЭС – для отвлечения внимание, а удар агрессор готовит в другом месте? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россияне готовятся обвинить в теракте украинцев

Политический эксперт Алексей Голобуцкий у себя в Телеграмм высказал мнение, что пока все обсуждают возможный теракт РФ на ЗАЭС, Кремль может поступить хитро и устроить "аварию" и даже взрыв на территории Курской АЭС, чтобы обвинить в теракте Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"На территории Курской АЭС идут масштабные работы, перемещается большое количество техники и людей. Учитывая предыдущие заявления Кремля, это все вполне может быть подготовкой к спланированной "аварии" и даже взрыву. Виновной, по традиции, объявят Украину", – сообщил Алексей Голобуцкий.

По его словам, план оккупантов довольно прост. Они обвинят в аварии ВСУ и объявят "ответный удар".

"Что это будет – тактическая ядерка или взрыв на ЗАЭС, не так уж важно. При отсутствии других козырей, мос*али таки могут решиться на реальное ядерное противостояние", – заявил Голобуцкий.

Путин больше не способен отдать приказ о подрыве Запорожской АЭС

Российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин больше не способен отдавать приказы о применении ядерного оружия в результате потери авторитета после мятежа Пригожина.

"Он (Ред. – Путин) не может теперь приказать никому, не только по ядерному оружию, но и по другим сценариям экологической катастрофы, взрыву атомной электростанции Запорожья, титанового завода, или там обсуждалась возможность подрыва собственной Курской АЭС, чтобы изменить повестку дня. Все эти варианты уже исключены – это самый важный результат потери значительной части власти", — подчеркнул Андрей Пионтковский.

Читайте также на портале "Комментарии" — что ждет путинский режим ближайшие пару месяцев – чем сейчас заняты российские элиты.



