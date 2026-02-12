Зачем РФ требует для себя гарантий безопасности: раскрыт опасный для Украины план

Россия использует тему гарантий безопасности как прикрытие для своих стратегических целей – постепенного разоружения и поэтапного захвата Украины. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал политолог Петр Олещук.

Фото: из открытых источников

По его словам, требования Кремля относительно безопасности не нововведение, однако за ними скрывается четкая цель — лишить Украину способности защищаться.

"На самом деле это прикрытие для разоружения Украины. Мол, чтобы украинцы не решились отвоевать временно оккупированные территории", – объяснил эксперт.

Олещук добавил, что подобная риторика рассчитана на западных политиков. Она создает иллюзию "компромиссного мирного процесса", одновременно предоставляя представителям Запада "сохранить лицо", будто они поддерживают мир, тогда как фактически легитимируют капитуляционные требования России.

Политолог подчеркнул, что Москва редко стремится к мгновенному захвату территорий. Кремль предпочитает тактику поэтапной аннексии: сначала страну-цель заставляют отказаться от оружия и союзов, а затем постепенно поглощают ее частями. Это привычная стратегия для российских властей, позволяющая минимизировать международное сопротивление и избегать немедленного осуждения.

Он также напомнил о недавнем заявлении замминистра иностранных дел РФ Александра Грушка, который в очередной раз подчеркнул, что любые мирные договоренности должны учитывать "гарантии безопасности для России". Reuters оперативно распространило эту информацию, подтверждая попытки Москвы легитимизировать свою агрессию на международной арене и закрепить свои политические требования через дипломатические формулировки.

Как уже писали "Комментарии", посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который должен был участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года.