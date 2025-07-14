Зачем РФ рвется на Днепропетровщину: есть ли уже угроза для Днепра

Российские захватчики не прекращают попыток продвижения в сторону Днепропетровской области. Зачем оккупанты рвутся на Днепропетровщину? Есть ли реальная угроза для Днепра? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои в Днепропетровской области. Фото: из открытых источников

Ключевые стратегические цели РФ – Покровск и Константиновка

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире "Radio NV" сразу отметил, что Днепропетровская область не была стратегической целью агрессора. Прорываться в этот регион враг начал лишь для того, чтобы усилить давление на Украину.

"Таким образом россияне, будут пытаться давить и продать, в том числе западному миру, тот факт, что они не остановились на Донетчине, они еще дальше пошли на оккупацию Днепропетровщины", — сказал эксперт.

По его мнению, Днепропетровщина не была целью для россиян, но, если они смогут зайти на 10-15 км, то будут продвигать нарратив, что готовы к полной оккупации этой области.

"Будут там дальше наступать и таким образом дальше склонять Украину к переговорам и, возможно, эти 10 км, в конце концов, пытаться обменять на ту территорию Донецкой, Луганской областей, которая им неподконтрольна", — высказался Крамаров.

Эксперт отметил, что россияне действительно нашли определенное свободное пространство в том числе в сторону Днепропетровщины, куда и начали двигаться, хотя это не является их стратегической целью. На сегодняшний день ключевые две стратегические цели РФ – Покровск и Константиновка. Но противник совсем не приблизился к захвату этих важных для Донбасса городов.

Днепру точно ничего не угрожает

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Главреду" высказал мнение, что он лично не верит, что Днепропетровская область станет еще одним театром боевых действий. Это очень сложная операция для оккупационных войск.

Что касается потенциальной угрозы для Днепра, то эксперт отметил, что к этому городу россиянам — "как в Киев рачки". Ведь расстояние достаточно приличное – 200 км. Эксперт отмечает, что дойти до этого областного центра – очень сложная операция для оккупационного войска.

"От Луганска до Покровска 160 км. Это расстояние российские войска преодолевали 11 лет. Даже если взять расстояние от Донецка до Покровска — 50 км, то россияне двигались год и повисли", — подчеркнул Свитан.

Эксперт убежден, что "Днепру точно ничего не угрожает". Впрочем, для Днепропетровской области опасность все же нарастает. В частности, поселок Межова в Синельниковском районе, что в менее чем 40 км от Покровска.

"Угроза для трансграничных с Донецкой и Запорожской областями территорий Днепропетровской области. Но это не угроза Днепропетровской области и Днепру", — констатировал Свитан.

Читайте также на портале "Комментарии" — готовится ли Путин к нападению на страны НАТО: какова вероятность, что это произойдет к 2030 году.



