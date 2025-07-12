Готовится ли Путин к нападению на страны НАТО: какова вероятность, что это произойдет к 2030 году

Страны Балтии чаще всего предупреждают, что Путин не остановится на Украине и нанесет новый удар по странам НАТО. В последнее время об этом все чаще стали говорить в Германии и Великобритании. В частности, бывший командующий сухопутными войсками Великобритании генерал Патрик Сандерс считает, что, если Россия прекратит военные действия в Украине, то в течение нескольких месяцев у нее появится возможность провести ограниченное нападение на члена НАТО и это произойдет до 2030 года. Действительно ли военная машина Путина настолько сильна, что может решиться напасть на страны НАТО? Какова вероятность, что это может произойти до 2030 года? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Европа правильно делает, что готовится

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отметила, что путинская военная машина не то, чтобы настолько сильна, но она достаточно легко может захватить, например, одну из стран Балтии.

"В принципе, по одной стране они могут захватывать довольно долгое время. Учитывая, что НАТО до сих пор разбалансировано и ядерный зонтик США может уже и не сработает. По этому вопросу есть определенные сомнения. Соответственно, этот вопрос является угрозой для НАТО, где привыкли относиться к угрозам достаточно серьезно, не дожидаясь, что враг будет стоять на границе с танками и самолетами. Поэтому они прогнозируют, выявляют наиболее слабые места. Мне, например, генерал Ходжес и другие американские генералы на военных учениях "Си Бриз" говорили, что россиянам нужен сухопутный коридор в Крым, что им нужен юг Херсонской и Запорожской областей. Они об этом говорили за 3-4 года до полномасштабной войны. Соответственно, они привыкли относиться к угрозам серьезно и правильно делают, что готовятся к разным сценариям, потому что, если они хорошо подготовятся, то эта угроза не произойдет", – отметила эксперт.

Татьяна Попова продолжает, вторая история – у Путина в России ситуация очень нестабильная.

"До сентября россияне еще будут пытаться наступать, а после того у них единственное, что останется – становиться в оборону. И, если Трамп додавит россиян экономически и поставками нам необходимого оружия, то россияне выйдут с нами на мирные переговоры, как минимум на "cease-fire" – на остановку огня по линии столкновения. Если такой сценарий состоится, Путину придется перенаправить куда-то энергию своих вояк, особенно те, которые воюют сейчас, ведь большинство из них сейчас не идейны, а те, которые пошли воевать за деньги и, если деньги им перестанут платить, они готовы будут даже что-то сделать внутри России. Соответственно, если эта военная сила не нужна для продолжения войны в Украине, то Путину нужно будет перенаправить ее куда-то в другое русло. И в этом разрезе Сувальский коридор и другие вещи ему интересны", – отметила эксперт.

По ее мнению, Путин как минимум угрозой вторжения в страны НАТО может запугивать страны Балтии и вообще европейцев. Европа же сейчас делает все правильно.

"Европа уже готовится, потому что, если ничего не делать, то Путин точно нападет. А, если сильно и правильно подготовиться, показав, что мы готовы к любым сценариям, тогда, возможно, Путин и не решится напасть", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Подводя итог Татьяна Попова отметила, что можно сказать, что европейцы делают все правильно, активно готовясь, понимая, что после прекращения огня в Украине Путину куда-то нужно будет эту энергию выплеснуть.

Перед РФ стоит вопрос куда бить и как бить

Украинский футуролог, предприниматель и общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь считает, что Россия не будет ждать, пока Европа подготовится к российскому удару. Европейские соображения, что Россия нападет где-то около 2030 года, поэтому к этому времени нужно успеть перевооружиться, ничего не стоит. Ударить уместно в момент малейшей готовности. Российский удар достаточно вероятен еще до конца этого года.

"Вопрос первый. Куда бить? Традиционно первой целью считаются страны Балтии, это проще с точки зрения малого размера и высокой вероятности невмешательства США, но это не позволяет Кремлю достичь стратегической цели – вывести из игры Европу. Этого можно добиться ударом по Польше, но не через Сувальский коридор, где ждут Россию. Второй вопрос. Как бить? Польша активно готовится ко Второй мировой войне, закупая танки и другие бронированные машины. Они не будут нужны. Они даже не успеют уехать из ангаров. Войны образца февраля 2022 года больше не будет. Российская военная доктрина предусматривает так называемую лиминальную войну, хорошо описанную в книге Дэвида Килкаллена "Драконы и змеи". Суть этого подхода – в использовании допороговых методов ведения войны, когда противник не понимает, что происходит, и не может принять решение, уже что-то делать в ответ, еще рано, и если делать, то что и кому. И в момент, когда наконец-то принимается решение что-то делать, — уже поздно, потому что все закончено", – отметил эксперт.

Он продолжает, можно только представить себе атаку на Польшу, объединяющую: массовые ракетно-дроновые атаки по объектам энергетики, другой инфраструктуры и логистики; кибератаки на правительственные и инфраструктурные объекты; коллапс навигации из-за масштабного применения средств РЭБ; диверсионно-террористические группы; внезапные "экологические" и техногенные катастрофы; разматывание общества через социальные сети; использование полезных идиотов из маргинальных партий; наконец, тысячи беженцев с Ближнего Востока, сбегающих на запад с территории Беларуси, кто-то из них с оружием.

Первым следствием будет обесточивание страны не на часы, а на неделе. Вторым последствием будет коллапс управления. Третьим следствием будут десять миллионов беженцев польских, бегущих в Германию, вызывая коллапс правления и там. Дальше эффект домино распространяется на Брюссель. В принципе, цель достигнута. В качестве бонуса сорваны поставки Украины через Польшу. Подготовка к атаке ведется активно. Недавние поджоги военной техники в Германии и Бельгии, масштабные обесточения в Испании и Чехии, пожар на телекоммуникационных сетях в Польше – это проверка готовности и поиск слабых мест. Удается ли докричаться до политического руководства ключевых европейских стран? Да, удается достичь понимания, что это вполне вероятный сценарий. Но дальше паралич воли, имеющий простые объяснения: подготовка вызовет панику, а паника обрушит рынки. Так сказать, Шашлыки 2.0. Ну, по крайней мере, мы с вами будем готовы", – отметил эксперт.

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