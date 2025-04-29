Зачем РФ открыто засветила военных КНДР в войне: какой сигнал Путин передал Трампу

Владимир Путин вслед за лидером КНДР Ким Чен Ыном подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их. В Госдепартаменте США выразили "беспокойство" и заявили, что военная поддержка РФ со стороны Северной Кореи должна прекратиться. Зачем КНДР признала свое участие в войне против Украины? При чем тут Трамп? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Войска КНДР. Фото: из открытых источников

Ким Чен Ын хочет стать милитаристским диктатором в своем регионе

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "24 Канала" заявил, что северокорейские войска, которые воюют на стороне РФ, имеют целью не подставить плечо россиянам, а подготовиться к собственной войне.

"Признание присутствия войск КНДР в России – это политическое решение. Россия сумела подписать на кровь северокорейского диктатора. Сейчас все знают, что в России есть единственный диктатор на европейском континенте, против которого возбуждено производство на уровне международных судов. Таким образом Путин пытается размыть свою ответственность", — сказал Тимочко.

При этом эксперт добавил, что такое признание имеет определенный смысл и для Северной Кореи. По словам Тимочко, Ким Чен Ын таким образом хочет заявить о своей готовности стать милитаристским диктатором в своем регионе.

"Он демонстрирует, что готов брать на себя ответственность за преступления. А значит, он демонстрирует, что готов нарушать все международные договора и соглашения. То есть он таким образом хочет заявить свою претензию на мировую геополитику. И представить, что у него уже есть количество войск обученных и готовых проводить боевые действия по современным условиям и тактикам", — добавил Тимочко.

Видим сознательную игру со стороны Кремля на поднятие ставок

Политолог Владимир Фесенко в интервью "РБК-Украина" заявил, то, что Минобороны России впервые показало на видео солдат КНДР, которые воюют против Украины – это демонстрация силы со стороны Кремля, а еще своеобразный сигнал президенту США Дональду Трампу.

По словам Фесенко, демонстрация солдат КНДР на стороне России – это сознательная игра со стороны Кремля на поднятие ставок.

"На самом деле это не казус. Это демонстрация. Видите? Вы думаете, что мы хотим закончить войну? Нет. Вот у нас есть резерв. Северокорейцы хорошо себя проявили в боях в Курской области. Ну и такой намек, что мы можем договориться, что еще несколько десятков тысяч северокорейцев будут воевать", — пояснил политолог.

Кроме демонстрации силы и резервов, Кремль посылает тонкий намек Трампу, что он может быть ему полезным, считает Фесенко.

"Это безусловная демонстрация силы, своих ресурсов и резервов дополнительных. Но то, что они обнародовали это (видео тренировок солдат КНДР – ред.), связано с тем, что Трамп хочет договариваться с Северной Кореей. И это демонстрация и силы и в то же время — здесь мы (Россия – ред.) же тебе (Трампу – ред.) уже помогаем с Ираном, вот давай можем помочь с Северной Кореей. Вот такая игра, у Путина всегда есть второе, а то и третье дно в различных инициативах", — рассказал эксперт.

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