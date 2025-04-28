О чем говорят новые "мирные" заявления Пескова и Лаврова: как реагировать Украине

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ ожидает "сигнала" от Украины о возобновлении прямых переговоров по завершению войны. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров представил условия России для достижения мирного урегулирования, главное и безусловное – это международное признание собственности России всех оккупированных украинских территорий. Какого сигнала ждет РФ от Украины для начала прямых переговоров? И о чем говорят ультиматумы РФ, озвученные Лавровым? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры по Украине. Фото из открытых источников

Доверять России невозможно

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда так прокомментировал ситуацию:

"Кремль использует достаточно понятную тактику. Он подобно Дональду Трампу делает заявления, которые могут, в принципе, быть понятными и подходящими для всех. То есть тем, кто ожидает переговорный процесс, он говорит о готовности к переговорному процессу. Тем, кто не понимает, как можно осуществлять переговорный процесс, в Кремле рассказывают о том, что они выдвигают условия для Украины – для достижения мира. Поэтому, я думаю, нам не стоит этим особо беспокоиться. Следует просто думать о том, как защищать украинские интересы и четко формулировать нашу позицию. Это на сегодняшний момент, на мой взгляд, главная наша задача. Потому что доверять России невозможно. И это подтверждено не один раз".

Эксперт отмечает, нам нужно об этом максимально широко говорить нашим коллегам, прежде европейским, которые сейчас выступают с Украиной единым фронтом.

Все миротворческие заявления – это больше для заокеанских товарищей такой своеобразный "привет"

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что фактически такие "условия" – это не что иное, как иезуитство.

"Мы не только не хотим отдавать свои территории, никто и не собирался, кстати, но и с правовой точки зрения у украинской Конституции нет ни одной статьи, ни одного пункта, или даже строки, которые допускают добровольное отчуждение территории, в которой Украина в 1991 году получила Независимость. В Кремле это прекрасно знают. Любые потуги через указ президента, постановление правительства или через закон в Верховной Раде не будут иметь никакой юридической силы. То есть еще раз! Отдать по требованиям Лаврова, Путина, Госдумы или даже чёрта лысого – мы не можем! Это недопустимо из-за нашей Конституции", – отметила Светлана Кушнир.

При этом эксперт обратила внимание на еще один момент – в том и иезуитство властей РФ – кто-либо из официальных персон, кто попытается сделать такое – превращаются в предателей по 110 и 111 статьям УКУ. Россияне хотят получить наши земли и при этом тут же те, кто согласится на это, обречены на пожизненное заключение.

"Красота: и области станут российские, и украинцы, которые отдадут их – сядут за решетку. Мы тоже эту игру прекрасно понимаем. Поэтому никаких сигналов от украинских политиков россияне не ждут. Они срывают переговоры, они так же хотят войны. А все эти пассажи о мире – сплошная ложь. А все миротворческие заявления – это больше для заокеанских товарищей такой своеобразный привет", – констатировала Светлана Кушнир.

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