Зачем Путин собирается бить по Украине с Донецкого аэропорта: какая новая угроза появилась

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Кравцев Сергей
Американский аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне собираются расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для дроновых атак. Зачем это Путину и какая новая угроза ждет Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" обратил внимание, что раньше у России не было такого количества ударных дронов, которыми можно управлять.
По его словам, сейчас, вероятно, армия РФ масштабировала производство и запустила этот дрон в серийное производство, поэтому и передвигает стартовые площадки поближе к линии фронта.
Олег Жданов отмечает, в таком случае время подлета беспилотников будет гораздо меньше. Но украинские защитники все равно успеют подготовиться "встречать" их, если это не реактивные дроны.
К тому же, обратил внимание эксперт, украинская армия может нанести ракетный удар по оккупированному Донецкому аэропорту, если армия РФ оборудует там место пусков ударных беспилотников.
Военный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский заявил, что российские оккупационные войска в самом деле увеличивают количество площадок для запуска ударных дронов. В частности, работают над восстановлением инфраструктуры разрушенного Донецкого аэропорта.
По словам эксперта, эти работы свидетельствуют о превращении Донецкого аэропорта в военную базу для запуска дронов.
Он отметил, что увеличение количества таких площадок позволяет оккупационным войскам РФ готовить комбинированные атаки по Украине и создавать давление на систему противовоздушной обороны (ПВО).
Кроме того, эксперт отметил, что реактивные дроны открывают для врага возможность комбинированных ударов, во время которых крылатые ракеты будут частично заменяться беспилотниками с различными характеристиками.
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