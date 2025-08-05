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Зачем Путин собирается бить по Украине с Донецкого аэропорта: какая новая угроза появилась

Потенциальным местом для запуска дронов может стать любой ровный участок с дорогой, длина которой составляет два километра

5 августа 2025, 06:37
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Кравцев Сергей

Американский аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне собираются расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для дроновых атак. Зачем это Путину и какая новая угроза ждет Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Зачем Путин собирается бить по Украине с Донецкого аэропорта: какая новая угроза появилась

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Время подлета беспилотников будет гораздо меньше

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" обратил внимание, что раньше у России не было такого количества ударных дронов, которыми можно управлять.

"Несколько месяцев назад мы говорили о том, что у россиян появился новый „Шахед“ или „Герань“, которая имела на борту разведывательное устройство – камеру для наблюдения и модем для передачи сигнала. Дальность действия такого дрона составляла примерно до 300 километров. Дальше дрон шел в автономном режиме", — говорит Олег Жданов.

По его словам, сейчас, вероятно, армия РФ масштабировала производство и запустила этот дрон в серийное производство, поэтому и передвигает стартовые площадки поближе к линии фронта.

"Для того, чтобы наносить удары не по координатам в цели: попали – не попали, пробили – не пробили систему ПВО нашу. А, чтобы управлять этими дронами в пределах прифронтовой зоны. И таким образом повысить эффективность попаданий этими дронами. Другой причины я не вижу", — объясняет эксперт.

Олег Жданов отмечает, в таком случае время подлета беспилотников будет гораздо меньше. Но украинские защитники все равно успеют подготовиться "встречать" их, если это не реактивные дроны.

К тому же, обратил внимание эксперт, украинская армия может нанести ракетный удар по оккупированному Донецкому аэропорту, если армия РФ оборудует там место пусков ударных беспилотников.

Стратегия россиян – усложнить нам жизнь

Военный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский заявил, что российские оккупационные войска в самом деле увеличивают количество площадок для запуска ударных дронов. В частности, работают над восстановлением инфраструктуры разрушенного Донецкого аэропорта.

По словам эксперта, эти работы свидетельствуют о превращении Донецкого аэропорта в военную базу для запуска дронов.

Он отметил, что увеличение количества таких площадок позволяет оккупационным войскам РФ готовить комбинированные атаки по Украине и создавать давление на систему противовоздушной обороны (ПВО).

"Их стратегия – усложнить нам жизнь. Они хотят делать более 1000 пусков за раз. Я изучал спутниковые снимки Керченского аэропорта – там также идет развитие. Основное направление – это увеличение количества пусковых площадок", – отметил Храпчинский.

Кроме того, эксперт отметил, что реактивные дроны открывают для врага возможность комбинированных ударов, во время которых крылатые ракеты будут частично заменяться беспилотниками с различными характеристиками.

"Это разные виды целей, которые по-разному перехватываются. Разные виды детекции – и разные типы перехвата. Поэтому нам нужно быть к этому готовыми", – продолжил он.

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