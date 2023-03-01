Зачем Путин пугает россиян народной войной

В Кремле понимают, что ситуация тупиковая, поэтому заложниками обстоятельств пытаются сделать рядовых россиян. Даже президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров уже используют термин "война", а не "СВО". Об этом в Теле эфире рассказал политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".



У кремлевского вождя появились новые нарративы

Так он прокомментировал последние речи Путина, что война против Украины очень важна для России, что все должны пойти воевать, потому что существует прямая угроза со стороны Украины и Запада самому существованию РФ, что россияне как этнос могут исчезнуть.

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“Я не думаю, что это будет иметь прямой эффект, но то, что Путин это озвучивает, и не только Путин, Медведев в своей специфической форме а-ля Жириновский, стал таким кликушей, бесноватым юродивым в Кремле, который выражает самые бессмысленные, самые агрессивные идеи. Но, что важно, они озвучивают свои страхи. Дело не только в резервах, я думаю, что проблема в резервах есть точно, начиная от боеприпасов и оружия, обмундирование для мобилизованных, заканчивая готовыми воевать людьми плюс резервы для экономики. Но они просто понимают, что ситуация тупиковая, и они боятся этого очень плохого для себя конца, то есть за себя беспокоятся. Но они пытаются эти страхи ретранслировать и пытаются сделать заложниками и других россиян. Мол, если Россия проиграет, то плохо станет всем. Не только Путину, Медведеву и людям в Кремле плохо станет всем", — сказал Фесенко.

Политолог отметил, что впервые такие устрашения появились еще в прошлом году, а сейчас это уже сам Путин их откровенно транслирует с разных трибун и перед разной аудиторией публично.

“Они пытаются пол года продвигать этот тезис о новой отечественной войне, народной войне, которая всем нужно мобилизоваться, объединится, но что-то не очень получается. И вот теперь пробуют еще и новый вариант, кроме устрашения, что, мол, нужно защищать Путина и самих себя, война — это надолго, мол, привыкайте к войне", — говорит он.

Но, по мнению политолога, сделать что-то вроде афганской войны не получится, потому что сейчас гибнет гораздо больше людей, чем в Афганистане.

"Россияне уже потеряли в несколько раз больше года войны, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане. Кроме того, гробы уходят, социально-экономическая ситуация ухудшается и нужно помнить урок войны в Афганистане. Тогда пусть не сразу, через некоторое время в совокупности с другими причинами, но это в конце концов привело к краху Советского Союза. И сейчас, я думаю, вместо народной войны Путин может получить войну всех против всех внутри самой России", — сказал Фесенко.

Он отметил, что уже сейчас термины "денацификация" и "демилитаризация" практически не упоминают - о них забыли.

“ И о так называемой “СВО” тоже уже не говорят. Они постепенно вводят термин "война" в обращение, хотя еще совсем недавно за использование термина "война" людей сажали в тюрьму. Но россияне, показательная тенденция, почему Путин пытается их пугать, потому что большая часть его сторонников пока сохраняют лояльность к Путину, но они начинают закрываться, начинают дистанцироваться от этой войны, боятся ее, боятся участвовать в этой войне, боятся ее последствий. Это первый критерий надвигающегося кризиса, но это переносится уже на социальную, экономическую и в перспективе на политическую сферу”, — резюмировал Владимир Фесенко .

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что директор ЦРУ сказал, что Путин верит, что в ближайшее время не сможет победить, но позволить себе проиграть тоже не может.

Писали "Комментарии" раньше и о том, когда у Путина на войну закончатся деньги, а их осталось мало.

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