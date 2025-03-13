Зачем Путин приехал в Курскую область: что обращает на себя внимание

Российский диктатор Владимир Путин 12 марта посетил военный командный пункт в Курской области и заслушал доклад начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Это произошло впервые после взятия под контроль Украиной части Курской области в августе 2024 года. Этот визит Кремль может использовать для демонстрации на публике своего успеха в войне. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Институт изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе посещения, Владимир Путин признал, что войска РФ еще не полностью вытеснили украинские силы из Курской области, и заявил, что они должны захватить всю Курскую область "в кратчайшие сроки".

"Этот визит демонстрирует желание Путина использовать захват Россией Суджи для демонстрации военного успеха и силы на фоне предложения Украины и США о временном прекращении огня", — говорится в отчете.

В ISW обратили внимание на особый факт – во время визита в штаб, Путин был одет в военную форму, в то время как во время своих визитов на фронт в апреле 2023 года, он носил костюм. По мнению аналитиков, президент РФ, вероятно, пытается позиционировать себя как заинтересованный военный лидер и включить себя в число российских военно-политических лидеров, ответственных за недавнее продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области.

"Путин также, вероятно, пытается изобразить себя сильным и эффективным военачальником накануне встреч делегаций США и России. В частности, встречи со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта, во время которой, вероятно, будет обсуждаться американо-украинское предложение о временном прекращении огня", — говорится в отчете ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска захватили Суджу в Курской области и ведут боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что армия РФ попытается создать буферную зону вблизи российско-украинской границы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



