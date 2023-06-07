Зачем оккупанты взорвали Каховскую ГЭС – при чем здесь Шебекино

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Кравцев Сергей
Главный вопрос, который витает вокруг темы подрыва Каховской ГЭС – зачем это надобилось россиянам? Почему это произошло именно сейчас. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, изучив вопрос.
Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников
Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона заявил, что причиной подрыва Каховской ГЭС российскими захватчиками могла стать паника перед украинским контрнаступлением.
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Он добавил, что действия россиян в последнее время сложно назвать адекватными. Единственное можно сказать точно – это то, что подрыв ГЭС не будет иметь огромного влияния тактического или стратегического уровня в зоне боевых действий.
Исполнительный директор аналитического центра "Украинского института будущего" Вадим Денисенко в Facebook высказал иную точку зрения. По его мнению, одна из главных целей — "перебить" поток информации о ситуации в Шебекино (Белгородская область), поскольку россияне находятся там в "патовой ситуации", не знают, как действовать.
По его словам, Кремль сознательно начал снова подымать тему возможной катастрофы на Запорожской АЭС. Цель все та же – создать панические настроения среди украинцев.
Однако, убежден Денисенко, паниковать не стоит.
Денисенко считает, что подрыв Каховской ГЭС может оттянуть по времени контрнаступление ВСУ в Херсонской области.
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