Зачем оккупанты взорвали Каховскую ГЭС – при чем здесь Шебекино

Главный вопрос, который витает вокруг темы подрыва Каховской ГЭС – зачем это надобилось россиянам? Почему это произошло именно сейчас. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, изучив вопрос.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Не исключено, что именно из-за паники российского командования и на местах был дан приказ совершить этот террористический акт

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона заявил, что причиной подрыва Каховской ГЭС российскими захватчиками могла стать паника перед украинским контрнаступлением.

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"Действительно, это могло как-то повлечь хаотизацию в российском командовании, и они решили действовать по левому берегу Днепра, чтобы обезопасить себя от вероятности форсирования Днепра Силами обороны Украины и открытия еще одного направления наступательных действий", – заявил эксперт.

Он добавил, что действия россиян в последнее время сложно назвать адекватными. Единственное можно сказать точно – это то, что подрыв ГЭС не будет иметь огромного влияния тактического или стратегического уровня в зоне боевых действий.

Подрыв ГЭС, к сожалению, несколько усложняет возможности контрнаступления на Херсонщине

Исполнительный директор аналитического центра "Украинского института будущего" Вадим Денисенко в Facebook высказал иную точку зрения. По его мнению, одна из главных целей — "перебить" поток информации о ситуации в Шебекино (Белгородская область), поскольку россияне находятся там в "патовой ситуации", не знают, как действовать.

"Россиянам нужно перебить тему Шебекино и Белгородщины, где они в патовой ситуации. Параллельно, они уже начали качать историю, что они будут взрывать другие ГЭС. Взорвать другие ГЭС они даже теоретически не могут, но точно будут об этом говорить и сеять среди нас панику", — заявил Денисенко.

По его словам, Кремль сознательно начал снова подымать тему возможной катастрофы на Запорожской АЭС. Цель все та же – создать панические настроения среди украинцев.

Однако, убежден Денисенко, паниковать не стоит.

"Из того, что говорят мне энергетики, воды для охлаждения Запорожской АЭС хватит, как минимум, на месяц", — отмечает он.

Денисенко считает, что подрыв Каховской ГЭС может оттянуть по времени контрнаступление ВСУ в Херсонской области.

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