Зачем Кремль в спешке аннексирует 4 украинские области – куда теперь повернет война

Россия в ускоренном темпе запустила процесс аннексии новых территорий Украины. С чем связаны такие поспешные и явно топорные действия? Как события могут развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Аннексия. Фото из открытых источников

Президент США может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара по стране, которая собирается нанести удар ядерным оружием

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 гг), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поясняет:

"Подобные действия Кремля имеют целью запугать, в первую очередь Украину, во вторую – наших партнеров. Мол, после того, как РФ "официально" назовет оккупированные территории "своими", они якобы оказываются под защитой российского ядерного зонтика. Пропагандоны и политиканы страны-агрессора открыто говорят, что с этого моменты все боевые действия ВСУ по освобождению наших территорий будут трактоваться в РФ как агрессия против нее. Что, с формальной точки зрения, дает возможность президенту России – Путину – "для защиты территориальной целостности российского государства" использовать все виды вооружения. Включая ядерное".

Естественно, нас это не остановит, отмечает эксперт. По его мнению, россияне продолжат блефовать, как это было в свое время с Крымом, Белгородской областью, Курской, которые уже ощутили на себе "прилеты" из Украины.

"Впрочем, нельзя исключать, что страна-агрессор попытается реализовать свои пугалки. Вероятность того, что по Украине нанесут удар тактическим ядерным вооружением, я оцениваю в 10%. Но – тем не менее… Если это случится, удар может прийтись по позициям ВСУ вдоль линии фронта или по объектам критической инфраструктуры", – считает Георгий Тука.

По его словам, тяжело прогнозировать, каков в таком случае будет ответ коллективного Запада.

"Вроде бы, звучат резкие и консолидированные заявления, что реакция будет незамедлительной и самой жесткой, – напоминает эксперт. – Но какой она будет конкретно – ассиметричный ядерный удар по РФ со стороны США и или Великобритании, то ли другие акции – сказать сложно. При этом, согласно военной доктрине Соединенных Штатов, американский президент, в случае получения подтвержденной развединформации от разведсообщества США о готовности какой-либо страны применить ядерное вооружение, ОБЯЗАН (не может или хочет, а именно ОБЯЗАН) отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара. Будет ли это реализовано в нашем случае – сказать не берусь".

Путин стремится продемонстрировать своему населению хоть какие-то "успехи"

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что именно успехи ВСУ, которые проводят эффективные контрнаступательные действия, подтолкнули Путина к объявлению в РФ мобилизации (свидетельствующей о признании Кремлем провала так называемой СВО) и "псевдореферендумам" с попытками последующей аннексии.

"Путин стремится продемонстрировать своему населению хоть какие-то "успехи", пытаясь как-то зафиксировать "территориальные достижения" – с намерением дальнейшей экспансии. Ведь речь идет не только о фактически контролируемых оккупантами территориях, но и о четырех областях в их админграницах", – отмечает политолог.

Впрочем, продолжает он, такие шаги РФ являются абсолютно бессмысленной ничего не меняющей затеей. Ведь все эти территории остаются в том же статусе после этого действа, как и до него. А именно – временно оккупированные территории Украины.

"Никто, ни при каких обстоятельствах, не признает ни "референдумов", ни тем более дальнейших попыток РФ аннексировать территории, ссылаясь на "результаты референдумов". Более того – мир уже осудил дерзкие действия РФ по проведению этих "псевдореферендумов", а реакция на попытку аннексии будет еще острее, – уверен Валентин Гладких. – Будут очередные санкции и увеличение поддержки Украины, включая оружие".

Главное, по мнению эксперта, что позиция Украины, которую четко выразил президент Зеленский, полностью совпадает с позицией цивилизованного мира – все эти земли являются временно оккупированными территориями – и наша страна имеет полное право освобождать их от российских захватчиков, используя все имеющиеся инструменты.

"Потенциально россияне могут попытаться провести там принудительную мобилизацию по образцу тотальной могилизации в так называемых "ЛДНР". И/или использовать в качестве повода защиты своей "суверенной территории", которой сочтут после аннексии эти земли Украины, для использования ядерного оружия. Впрочем, даже это не изменит правомерности и неизбежности освобождения этих временно оккупированных территорий от захватчиков", – констатирует Валентин Гладких.

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