За время войны Россия разрушила почти 2000 медицинских учреждений: что удалось восстановить

В течение двух с половиной лет полномасштабной войны Россия систематически обстреливает медицинские учреждения в Украине. По состоянию на конец декабря 2024 г. РФ повредила 1938 объектов медучреждений в 715 учреждениях здравоохранения, а 297 объектов в 114 медицинских учреждениях было полностью уничтожено. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Разрушение медучреждений. Фото: 24 Канал

Наибольшие убытки понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Однако точные данные о разрушениях на временно оккупированных территориях до сих пор отсутствуют.

Несмотря на это, уже удалось восстановить 576 медицинских объектов полностью, а 372 частично.

В 2024 году было успешно восстановлено и введено в эксплуатацию 124 медицинских учреждения, среди которых Чернеччинский ЦПМСП, Черниговская областная больница, Великоалександровский ЦПМСП, а также первая очередь восстановления корпуса поликлиники Черниговской центральной районной больницы.

Для реализации 143 проектов по реновации здравоохранительных учреждений в 2024 году из государственного бюджета было выделено более 4 миллиардов гривен.

Одним из важных проектов является сотрудничество Минздрава с Всемирным банком в рамках инициативы "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine), включающей 22 проекта по реновации медицинских учреждений.

Благодаря платформе UNITED24 удалось привлечь дополнительные средства на восстановление медицинской инфраструктуры, и в 2024 году приступили к реализации шести проектов реновации, из которых три уже успешно завершены.

Кроме того, важным направлением работы стало устройство укрытий и создание безопасных условий для пациентов в медучреждениях. В 2024 году правительство Украины выделило миллиард гривен для реализации 46 проектов в рамках двух бюджетных программ.

Портал "Комментарии" ранее писал, что, несмотря на продолжающиеся обстрелы и разрушения со стороны российских войск, Правительство Украины продолжает восстановление медицинских учреждений, в том числе больниц, амбулаторий, роддомов и поликлиник. За более двух лет войны в Украине было восстановлено 885 медучреждений, которые получили повреждения из-за военных действий.