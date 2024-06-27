За считанные дни начнутся уличные бои: какой город рискуют потерять ВСУ, что это будет означать

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Кравцев Сергей
Все чаще и чаще в военных сводках начинает появляться город Торец Донецкой области. Оккупанты усиливают наступательные действия в этом направлении. Действительно ли в скором времени могут начаться уличные бои в этом городе? Зачем РФ нужен этот город в Донецкой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Торецк. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Центра оборонных стратегий Украины Виктор Кевлюк в эфире канала "Эспрессо" сообщил, что оккупанты активно продвигаются в сторону Торецка, и через несколько дней в городе уже могут начаться уличные бои. Впрочем, как отметил он, Силы обороны еще могут удержать город.
Он также отметил, что на Покровском направлении противник добился тактического успеха и имеет силы и средства, чтобы превратить этот успех в оперативный.
По словам эксперта, россиянам осталось продвинуться на 6 км, чтобы перерезать основные логистические маршруты сил обороны. Такие действия противника создадут невыгодные для дальнейшей обороны условия на том же торецком направлении для ВСУ. Силы обороны вынуждены будут отойти к линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка – Покровск.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" отметил, что оккупационные войска продолжают наращивать темпы наступательных действий и пытаются выровнять линию наступления в Донецкой области. Оккупанты, в частности, атакуют с флангов, чтобы блокировать украинскую логистику. Поэтому увеличилась угроза для города Торецк.
Александр Мусиенко не исключает, что из-за активизации ВС РФ в Торецком районе будет угроза для Клищиевки. Россияне стремятся развивать фланговые атаки вокруг населённого пункта.
Эксперт отметил, что практически везде российские оккупанты в своем наступлении действуют по классической схеме – фланговые атаки, попытки взять в полуокружение или в окружение подразделения Сил обороны, выравнивать линию фронта и блокировать логистику.
Он добавил, что на это направление можно было бы перебросить дополнительные украинские силы, и в Сил обороны улучшилась ситуация с поставкой боеприпасов от западных партнеров.
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