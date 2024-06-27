За считанные дни начнутся уличные бои: какой город рискуют потерять ВСУ, что это будет означать

Все чаще и чаще в военных сводках начинает появляться город Торец Донецкой области. Оккупанты усиливают наступательные действия в этом направлении. Действительно ли в скором времени могут начаться уличные бои в этом городе? Зачем РФ нужен этот город в Донецкой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Торецк. Фото: из открытых источников

На Покровском направлении противник добился тактического успеха

Военный эксперт Центра оборонных стратегий Украины Виктор Кевлюк в эфире канала "Эспрессо" сообщил, что оккупанты активно продвигаются в сторону Торецка, и через несколько дней в городе уже могут начаться уличные бои. Впрочем, как отметил он, Силы обороны еще могут удержать город.

" Силы обороны могут удержать Торецк. Впрочем, мы будем свидетелями городских боев в Торецке. Я думаю, что через 7-10 дней противник войдет в город и начнутся уличные бои. Таким образом оккупанты хотят завершить попытку захватить всю Донецкую область в пределах ее административных границ. Соответственно, противник будет делать все возможное на Северском, Часовояровском, Торецком, Кураховском и Краматорском направлениях, чтобы достичь этой цели", — пояснил Кевлюк.

Он также отметил, что на Покровском направлении противник добился тактического успеха и имеет силы и средства, чтобы превратить этот успех в оперативный.

По словам эксперта, россиянам осталось продвинуться на 6 км, чтобы перерезать основные логистические маршруты сил обороны. Такие действия противника создадут невыгодные для дальнейшей обороны условия на том же торецком направлении для ВСУ. Силы обороны вынуждены будут отойти к линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка – Покровск.

"Это нежелательное развитие событий для нас. Поскольку мы потеряем контроль над очень серьезными территориями, которые потом придется увольнять", — добавил Виктор Кевлюк.

Практически повсюду российские оккупанты в своем наступлении действуют по классической схеме

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" отметил, что оккупационные войска продолжают наращивать темпы наступательных действий и пытаются выровнять линию наступления в Донецкой области. Оккупанты, в частности, атакуют с флангов, чтобы блокировать украинскую логистику. Поэтому увеличилась угроза для города Торецк.

"Оккупанты зашли в Шумы, а этот населенный пункт, который в принципе сейчас расположен в низине до наших позиций. Соответственно господствующие высоты контролируются украинскими войсками, которые делают все возможное, чтобы блокировать врага и не дать ему продвигаться", — говорит эксперт.

"Поэтому думаю, что будут сконцентрированы наши силы на том, чтобы наносить оккупантам максимальные потери, замедлять темпы их операций с целью не дать им зайти в Торецк или продвинуться дальше. Но здесь уже только боевые действия покажут как ситуация сложится", — пояснил эксперт.

Александр Мусиенко не исключает, что из-за активизации ВС РФ в Торецком районе будет угроза для Клищиевки. Россияне стремятся развивать фланговые атаки вокруг населённого пункта.

"Потому что с северного фланга российские войска наступают на Клещиевку. Думаю, что они так же будут стремиться с южного фланга развивать наступление в сторону Клещиевки. Но только с юга с целью вытеснения нашей группировки из этого населенного пункта и выравнивания фронта в районе Часового Яра и так же с целью продвинуться в районе Торецка. То есть это на сегодняшний день операция фланговая", — отмечает Мусиенко.

Эксперт отметил, что практически везде российские оккупанты в своем наступлении действуют по классической схеме – фланговые атаки, попытки взять в полуокружение или в окружение подразделения Сил обороны, выравнивать линию фронта и блокировать логистику.

Он добавил, что на это направление можно было бы перебросить дополнительные украинские силы, и в Сил обороны улучшилась ситуация с поставкой боеприпасов от западных партнеров.

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