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За счет чего России удается продолжать наступление: кого Кремль решил бросить на фронт

По информации ISW, россияне задействуют резервы, чтобы поддерживать наступательные операции на востоке Украины

сегодня, 07:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для того, чтобы не сбавлять темпы наступления российское командование активно привлекает к боевым действиям на востоке Украины тактические и оперативные резервы. Это позволяет поддерживать и даже наращивать темпы наступательных операций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

За счет чего России удается продолжать наступление: кого Кремль решил бросить на фронт

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 14 марта, что российское военное командование привлекает тактические и оперативные резервы к российским наступательным операциям на Лиманском направлении, вблизи Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области, чтобы помешать украинским силам стабилизировать линию фронта в этих районах. Он добавил, что многие из этих резервов предназначены для использования предполагаемого российского прорыва украинской обороны, а не обязательно для поддержки текущих российских наступательных операций, направленных против стабилизации оборонительных позиций Украины.

По его словам, российские войска все еще имеют соответствующие резервы для дальнейшей интенсификации наступательных операций, но эти резервы, вероятно, будут недостаточными для того, чтобы позволить оккупантам разрушить украинскую оборону.

Специалисты указывают, что российские войска ранее пытались достичь более чем постепенных незначительных тактических успехов в Украине с середины 2022 года, и введение тактических или даже ограниченных оперативных резервов само по себе не меняет российские перспективы оперативно значимых успехов, поскольку российские войска пока не продемонстрировали способности осуществлять продуманные механизированные маневры, которые бы позволили быстро захватить значительные участки территории.

Также в отчете отмечают: способность России достичь значительных успехов все еще зависит от уровня поддержки Украины со стороны Запада, и дальнейшие задержки с предоставлением помощи в сфере безопасности увеличат риск оперативно значимых российских успехов в долгосрочной перспективе.

Также издание "Комментарии" сообщало – что будет происходить на фронте в ближайшие недели: прогноз британской разведки.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-14-2024
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