Российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Россия продолжает привлекать наемников со всего мира. Фото из открытых источников

Сообщается, что на временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".

По информации Центра сопротивления, в настоящее время малайзийские боевики находятся на полигоне.

Отмечается, что в составе ВС РФ неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где по закону запрещено заниматься наемничеством.

Центр национального сопротивления напомнил, что каждый воюющий в составе российской армии против Украины является военной целью, а также призвал жителей оккупированных территорий в дальнейшем сообщать актуальную информацию о враге и его местах скопления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за растущего дефицита ракет для ПВО Воздушные силы Украины вынуждены делать выбор, какие российские ракеты сбивать, а какие – пропускать, сообщил Джон Кирби. Координатор Совбеза Белого дома подчеркнул, что РФ пытается перегружать системы ПВО. Но, несмотря на это, отметил он, ПВО Украины остается эффективной.

"Комментарии" также писали, что среди государств-членов Европейского Союза нет консенсуса по конфискации в пользу Украины замороженных суверенных активов Центрального банка России. Страны Евросоюза не готовы конфисковывать активы Центробанка РФ, поскольку считают, что соответствующее решение будет нести "слишком много юридических рисков".

