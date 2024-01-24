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За РФ воюют наемники из Малайзии: что известно

В рядах оккупационной армии увидели наемников из Малайзии

сегодня, 21:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

За РФ воюют наемники из Малайзии: что известно

Россия продолжает привлекать наемников со всего мира. Фото из открытых источников

Сообщается, что на временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".

По информации Центра сопротивления, в настоящее время малайзийские боевики находятся на полигоне.

Отмечается, что в составе ВС РФ неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где по закону запрещено заниматься наемничеством.

Центр национального сопротивления напомнил, что каждый воюющий в составе российской армии против Украины является военной целью, а также призвал жителей оккупированных территорий в дальнейшем сообщать актуальную информацию о враге и его местах скопления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за растущего дефицита ракет для ПВО Воздушные силы Украины вынуждены делать выбор, какие российские ракеты сбивать, а какие – пропускать, сообщил Джон Кирби. Координатор Совбеза Белого дома подчеркнул, что РФ пытается перегружать системы ПВО. Но, несмотря на это, отметил он, ПВО Украины остается эффективной.

"Комментарии" также писали, что среди государств-членов Европейского Союза нет консенсуса по конфискации в пользу Украины замороженных суверенных активов Центрального банка России. Страны Евросоюза не готовы конфисковывать активы Центробанка РФ, поскольку считают, что соответствующее решение будет нести "слишком много юридических рисков".



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-pomicheni-najmantsi-z-malajziyi/
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