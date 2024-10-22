За преданность Путину: стало известно, что клан Кадырова получил в Мариуполе, как трофей

Металлургический комбинат им. Ильича в оккупированном Мариуполе, входивший в группу компаний Метинвест, стал трофеем клана главы Чечни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на документы, а также заявления бизнесменов и менеджеров.

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что люди, близкие к Рамзану Кадырову, фактически разворовывают крупнейший завод оккупированного РФ украинского города.

Сразу после оккупации Мариуполя недавно созданная местная компания ООО "Ильич ММК" начала экспортировать сталь с неработающего завода. Одним из двух владельцев компании является Валид Геремеев – 25-летний сын заместителя министра строительства и коммунального хозяйства Чечни Вахиты Геремеева.

В прошлом году совладельцем завода стал еще один соратник Кадырова – Алаш Дадашов.

Чиновники, у которых брали интервью журналисты, утверждают, что таким образом Кадырова награждают за "лояльность Путину" и за неучастие в "Марше справедливости" Евгения Пригожина.

Люди из клана Кадырова вывозят и продают современное металлургическое оборудование, отправляют металлолом в Россию для использования местными производителями и поставляют промышленные газы (судя по всему, инертные) Роскосмосу.

По данным российских властей, на которые ссылается "WSJ", за полгода с завода было экспортировано 130 000 тонн побочных продуктов железа, потенциальная стоимость которых оценивается в $16 млн.

Оккупанты демонтировали и отправили в Россию производственную линию стоимостью $220 млн, которая была установлена незадолго до войны, сообщал Метинвест.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что продукция с завода Ильича используется в России для производства автомобилей и в строительной отрасли.

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