За последние 24 часа все изменилось: с каким теперь предложением Украина едет на переговоры

23 апреля в Лондоне должно было состояться именно обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, должны были обсуждаться аспекты именно мирного соглашения, которое было положило конец войне. Это было донесено украинской делегации, которая должна участвовать в переговорах. Но в течение последних 24 часов со стороны украинцев начали поступать сигналы того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не рамки мирного плана Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Axios".

Переговоры в Лондоне. Фото из открытых источников

"Принято решение, чтобы министр не ездил в Лондон. Вместо этого делегация США продолжит переговоры с британскими и украинскими коллегами", — сказал чиновник в интервью американскому СМИ.

Вместе с тем госсекретарь США Марко Рубио написал в Twitter (X), что провел "продуктивный" разговор со своим британским коллегой и с нетерпением ждет "продолжения" после дискуссий в Лондоне.

А пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт рассказала журналистам во вторник, что "переговоры продолжаются, и, надеюсь, мы движемся в правильном направлении".

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон надеется получить от Киева положительный ответ на мирные рамки, представленные в "окончательном предложении" главы Белого дома Дональда Трампа. Они включают, в частности, заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" Вашингтоном Крыма как часть РФ, отмену санкций и не только. С деталями предложений американского лидера ознакомились авторы публикации "Axios".

Также издание "Комментарии" сообщало – в ISW считают, что Россия, вероятно, использует перемирие для подготовки к новому наступлению на Украину.



