За одежду с буквой Z: оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму

Неизвестные избили российского военного на юго-востоке оккупированного Крыма. Об этом сообщает издание Украинская правда, ссылаясь на информацию в российских СМИ и вицеспикера Мосгордумы.

Крым. Иллюстрация - из открытых источников

Так, по данным издания, инцидент произошел во временно оккупированном городе Судак. По словам так называемого "советника главы Крыма по информационной политике", на российского военного, который проходил лечение в местном санатории, напали в районе набережной. Нападавших якобы было трое.

"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", — сказал Крючков.

Ранее вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев со ссылкой на подписчика сообщил, что "российских военных" избили в Судаке в воскресенье около 21:30.

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