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За одежду с буквой Z: оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму

По словам оккупантов, нападение произошло в городе Судак

сегодня, 14:55
Автор:

Денис
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Неизвестные избили российского военного на юго-востоке оккупированного Крыма. Об этом сообщает издание Украинская правда, ссылаясь на информацию в российских СМИ и вицеспикера Мосгордумы. 

За одежду с буквой Z: оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму

Крым. Иллюстрация - из открытых источников

Так, по данным издания, инцидент произошел во временно оккупированном городе Судак. По словам так называемого "советника главы Крыма по информационной политике", на российского военного, который проходил лечение в местном санатории, напали в районе набережной. Нападавших якобы было трое. 

"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", — сказал Крючков.

Ранее вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев со ссылкой на подписчика сообщил, что "российских военных" избили в Судаке в воскресенье около 21:30.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что газовый шантаж "Северным потоком-1": как рф удалось обойти санкции и "убедить" США, Канаду и ЕС. Канада решила сделать исключение из санкций, чтобы вернуть Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток-1". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что у Зеленского отреагировали на заявление Ахметова о передаче медиабизнеса государству. Подоляк назвал решение Ахметова достойным примером равенства перед законом. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский отреагировал на слова Резникова о деоккупации юга. Задачей для ВСУ является деоккупация всей территории нашей страны. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Ахметов сделал заявление, что передает свой бизнес государству: о чем идет речь. Бизнесмен отметил, что он принял вынужденное решение о выходе своей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. 



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/11/7357608/
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