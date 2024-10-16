За них РФ готова отдать что угодно: стало известно, кого Кремль хочет вернуть из плена.

Россия заинтересована в возвращении только определенных категорий своих военных из украинского плена, что существенно усложняет процесс обмена, сообщил в эфире Freedom советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

По его словам, Россию не интересует возвращение обычных солдат, в том числе заключенных, широко привлекаемых к боевым действиям на оккупированных территориях. Кроме того, Москва не желает включать в обмен украинских гражданских, используя их в качестве заложников для своих пропагандистских целей.

Подоляк подчеркнул, что Кремль стремится вернуть, прежде всего, узкоспециализированных специалистов – профессиональных летчиков и артиллеристов. Также Россия заинтересована в срочниках, особенно тех, кто был пленен во время Курской операции ВСУ, поскольку это вызывает общественный резонанс.

Кроме того, в приоритете для России есть представители кадыровского подразделения "Ахмат" и лица, связанные со спецслужбами.

Вот за это они готовы отдать все. Весь другой контингент их мало интересует. Поэтому и обменные процессы идут тяжело. Это трудные переговоры. И надо отдать должное Координационному штабу, занимающемуся обменами, он все равно находит возможности и проводит эти обмены", — подытожил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что последний обмен пленными состоялся в сентябре, тогда 49 украинцев и украинок вернулись из вражеского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди. В частности, среди гражданских – Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось уволить еще часть защитников и защитниц "Азовстали".



