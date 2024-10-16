За них РФ готова отдать что угодно: стало известно, кого Кремль хочет вернуть из плена.

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Ткачик Олеся
Россия заинтересована в возвращении только определенных категорий своих военных из украинского плена, что существенно усложняет процесс обмена, сообщил в эфире Freedom советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк
По его словам, Россию не интересует возвращение обычных солдат, в том числе заключенных, широко привлекаемых к боевым действиям на оккупированных территориях. Кроме того, Москва не желает включать в обмен украинских гражданских, используя их в качестве заложников для своих пропагандистских целей.
Подоляк подчеркнул, что Кремль стремится вернуть, прежде всего, узкоспециализированных специалистов – профессиональных летчиков и артиллеристов. Также Россия заинтересована в срочниках, особенно тех, кто был пленен во время Курской операции ВСУ, поскольку это вызывает общественный резонанс.
Кроме того, в приоритете для России есть представители кадыровского подразделения "Ахмат" и лица, связанные со спецслужбами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что последний обмен пленными состоялся в сентябре, тогда 49 украинцев и украинок вернулись из вражеского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди. В частности, среди гражданских – Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось уволить еще часть защитников и защитниц "Азовстали".
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