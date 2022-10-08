За Крымский мост Россия будет мстить ударами по Днепру и Киеву – Жданов

По версии аналитика Жданова по Крымскому мосту прилетела ракета, а не фура. Кроме того, военный обозреватель утверждает, что Путин будет мстить за уничтоженный мост. Об этом Олег Жданов отметил в интервью изданию "Главред".



Олег Жданов о Крымском городе. Фото из открытых источников

Как утверждает Жданов, при просмотре видеозаписи слышно, что летит ракета, поэтому по мосту что-то прилетело. Если это украинское оружие, это четкое сообщение для Владимира Путина и большая победа для Украины.

Жданов говорит, что власти РФ не могут позволить сказать об ударе украинскими ракетами, поэтому создают различные фейковые истории о подрыве фуры, нанесшей значительные повреждения мосту. Такие манипуляции создает Россия, ведь рассказывала, что Крымский мост является чрезвычайно защищенным объектом и там даже птица незаметна не пролетит.

Жданов также подчеркнул, что Крымский мост – это уже четвертый проект российских властей, которые планировали соединить Крым с территорией РФ. Первые попытки были еще до начала Второй мировой и в более поздние периоды, но до конца так никто и не реализовал этот проект. Именно поэтому Крымский мост является гордостью Путина, и теперь он понес сильные репутационные потери.

Военный обозреватель сообщил, что Крымский мост в будущем будет уничтожен и он точно не устоит, а ракетные удары по Антоновскому мосту аналитик называет репетицией.

Однако Олег Жданов сообщил, что Путин захочет отомстить за такие действия ВСУ.

Удары в Киеве по мостам через Днепр вполне возможны. Это война, это возможно, — подчеркнул военный эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тарас Чмут подверг критике Олега Жданова и назвал его абсолютно некомпетентным человеком.

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