За Крымский мост Россия будет мстить ударами по Днепру и Киеву – Жданов

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Slava Kot
По версии аналитика Жданова по Крымскому мосту прилетела ракета, а не фура. Кроме того, военный обозреватель утверждает, что Путин будет мстить за уничтоженный мост. Об этом Олег Жданов отметил в интервью изданию "Главред".
Олег Жданов о Крымском городе. Фото из открытых источников
Как утверждает Жданов, при просмотре видеозаписи слышно, что летит ракета, поэтому по мосту что-то прилетело. Если это украинское оружие, это четкое сообщение для Владимира Путина и большая победа для Украины.
Жданов говорит, что власти РФ не могут позволить сказать об ударе украинскими ракетами, поэтому создают различные фейковые истории о подрыве фуры, нанесшей значительные повреждения мосту. Такие манипуляции создает Россия, ведь рассказывала, что Крымский мост является чрезвычайно защищенным объектом и там даже птица незаметна не пролетит.
Жданов также подчеркнул, что Крымский мост – это уже четвертый проект российских властей, которые планировали соединить Крым с территорией РФ. Первые попытки были еще до начала Второй мировой и в более поздние периоды, но до конца так никто и не реализовал этот проект. Именно поэтому Крымский мост является гордостью Путина, и теперь он понес сильные репутационные потери.
Военный обозреватель сообщил, что Крымский мост в будущем будет уничтожен и он точно не устоит, а ракетные удары по Антоновскому мосту аналитик называет репетицией.
Однако Олег Жданов сообщил, что Путин захочет отомстить за такие действия ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тарас Чмут подверг критике Олега Жданова и назвал его абсолютно некомпетентным человеком.
Также "Комментарии" подобрали лучшее из сети о Крымском городе.
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