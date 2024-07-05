За какое время РФ хочет победить Украину: что задумал Путин

В последние дни на украинцев посыпались разнообразные мирные планы, которых физически не существует, но которые, к сожалению, проникают в подсознание миллионов украинцев, заявил политолог Вадим Денисенко.

Война в Украине

По его словам, нужно учитывать, что разговоры о переговорах – это, помимо всего прочего, часть переговоров. При этом он добавил, что также необходимо понимать, что никаких конкретных мирных планов, а особенно мирных планов от РФ, не существует. Все, что мы видим — это попытка навязать определенный информационный фон в разных точках мира, к сожалению, в Украине это удается, добавил политолог.

"И Вашингтон (в меньшей степени), и Пекин, рассматривают нашу войну как прокси-войну Запада и Глобального юга. Это наша главная проблема. Мирные переговоры, по состоянию на сегодняшний день, зависят от четырех точек зрения: Вашингтона, Пекина, Киева и Москвы. К сожалению, точка зрения ЕС пока не есть, но может стать одной из важных", — подчеркнул Денисенко.

При этом, по его мнению, Москва считает, что в течение следующих полугода может сломать ситуацию в свою пользу и повторить все то, что было в конце прошлого – начале этого года, когда мы семь месяцев не получали оружие. В Кремле понимают, что их главная задача сейчас — заставить Запад предложить мирный план, который 100% не устроит Киев и выставит Украину, страной, которая не договороспособна, считает эксперт.

"Вашингтон занят своими вопросами, и украинский вопрос отошел на второй план. Единственное, что мы сейчас можем точно прогнозировать, так это то, что при победе Трампа будет попытка предложить относительно простое решение, которое должно предусматривать частичное снятие санкций с РФ, в обмен на "охлаждение" отношений РФ с Китаем. Все, что мы видели по действиям России в КНДР, активность РФ в Африке показывает нам, что Путин готовится к такому предложению. Это угрожающий вариант для нас и главное, по-моему, что мы можем противопоставить этому — это сверхсложная работа со всей республиканской партией и их спонсорами. Эта идея должна стать токсичной", – заявил Денисенко.

Кроме того, добавил он, Поднебесная хочет оторвать ЕС от США, если упрощать мотивацию Пекина. По его мнению, единственное, что может заставить Пекин начать серьезное давление на Москву, это угроза потери рынков стран ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин выставил Украине очередной ультиматум.



