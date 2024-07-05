За какое время РФ хочет победить Украину: что задумал Путин

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Ткачик Олеся
В последние дни на украинцев посыпались разнообразные мирные планы, которых физически не существует, но которые, к сожалению, проникают в подсознание миллионов украинцев, заявил политолог Вадим Денисенко.
Война в Украине
По его словам, нужно учитывать, что разговоры о переговорах – это, помимо всего прочего, часть переговоров. При этом он добавил, что также необходимо понимать, что никаких конкретных мирных планов, а особенно мирных планов от РФ, не существует. Все, что мы видим — это попытка навязать определенный информационный фон в разных точках мира, к сожалению, в Украине это удается, добавил политолог.
При этом, по его мнению, Москва считает, что в течение следующих полугода может сломать ситуацию в свою пользу и повторить все то, что было в конце прошлого – начале этого года, когда мы семь месяцев не получали оружие. В Кремле понимают, что их главная задача сейчас — заставить Запад предложить мирный план, который 100% не устроит Киев и выставит Украину, страной, которая не договороспособна, считает эксперт.
Кроме того, добавил он, Поднебесная хочет оторвать ЕС от США, если упрощать мотивацию Пекина. По его мнению, единственное, что может заставить Пекин начать серьезное давление на Москву, это угроза потери рынков стран ЕС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин выставил Украине очередной ультиматум.
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