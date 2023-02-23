За год войны армия РФ нанесла по территории Украины только с воздуха более 9 600 ударов

Ситуацию на фронтах рассказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, пишут "Комментарии".



Об актуальной ситуации с полномасштабным вторжением рашистов обнародовал на брифинге Алексей Громов

С начала полномасштабной войны армия рашистов нанесла фактически 5 тысяч ракетных и около 3,5 тысячи авиационных ударов по территории Украины. Еще 1100 ударов – с применением БПЛА. Только с начала февраля на Бахмутском направлении произошло более 380 боевых столкновений с врагом. Наши воины мужественно отстаивают свои позиции.

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На днях, 20 февраля, враг, при намерении нанести ракетный удар по энергообъектам Харьковщины, выпустил 11 зенитных управляемых ракет из белгородской области. Из них только одна приземлилась на территории Украины, остальные подорвались в небе России. А накануне в районе Угледара и Марьинки украинские военные уничтожили 14 танков, 17 БМП и три легких броневика МТ-ЛБ. Враг потерял более 120 военных убитыми и еще 137 ранеными. Это последствия "активного" наступления рашистов и только на одном направлении.

"В феврале с территории РФ произошли почти 220 обстрелов по приграничным районам Черниговской и Сумской областей. В том числе более 20 обстрелов в течение этой недели, — рассказал Алексей Громов".

Бригадный генерал уточнил, что вражеская армия продолжает использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа С-300 и С-400 для ежедневного террора гражданских жителей Украины. По его словам, рашистские стратегические цели не изменились – в ближайшей перспективе Кремль все еще хочет захватить "ключевые" населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – все Донецкую и Луганскую области.

Армия страны-террористки продолжает искать всевозможные ресурсы, в частности, боеприпасы для артустановок – ставку делают как на собственный военно-промышленный комплекс (ВПК), но имеет определенные ограничения, так и на отдельные иностранные страны. В приграничных районах Брянской и Курской областей враг держит группировку войск, чтобы сковывать наши силы обороны и не допустить переброски их в районы активных боевых действий. При том, количества "штыков", вооружения и военной техники в рамках группировки войск "союзного государства" Беларуси и РФ недостаточно для создания ударных группировок и проведения наступления из Беларуси.

"Стратегическое поражение России в войне против Украины неотвратимо. Поскольку наше государство поддерживают ведущие страны мира, ресурсы которых по сравнению с российской федерацией значительно больше", — заявил Громов.

Он добавил, что сейчас С или обороны выполняют поставленные задачи и продолжают борьбу с врагом.

Напомним, как писали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда накануне заявил, что Варшава готова передать Киеву оставшиеся у нее самолеты советских моделей. Речь о МиГ-29.