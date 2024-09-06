За что воюют российские оккупанты: военнопленные РФ называют один фактор мотивации

Майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко рассказал о главной мотивации россиян идти на войну. По его словам, это финансовые выгоды, предлагаемые Минобороны РФ за военные действия в Украине.



Российские военнопленные. Фото из открытых источников

Офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко в эфире "Еспресо" после общения с российскими военнопленными, во время которого обнаружил, что основной мотивацией россиян идти на войну в Украину стало зарабатывание денег.

"Главная их мотивация — заработок денег. Хотя, пожалуй, это не главная, а единственная их цель. Им обещают большую сумму денег за участие в российско-украинской войне. В принципе, это все", — говорит Кожубенко.

По словам украинского майора, когда россияне попадают на фронт, у них не так много мотивации, чтобы идти на позиции ВСУ. Однако русских солдат отправляют в штурмы с приказом, что в случае отказа их ликвидируют собственные военные.

Дмитрий Кожубенко также отмечает, что кроме обычных призывников, у России также есть хорошо подготовленных штурмовиков, которые получают за свои военные действия в Украине значительно большие выплаты.

"Также есть хорошо подготовленные элитные штурмовые подразделения оккупантов. Они для этого готовились и ничего другого делать не умеют. Конечно, они получают и другие выплаты. Поэтому, главная цель оккупантов идти на эту войну — заработать денег, а другая — не умереть от рук своих же граждан", — сказал Кожубенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал точное количество плененных россиян, захваченных в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Путин увеличил выплаты участникам войны в Украине.