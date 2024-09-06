За что воюют российские оккупанты: военнопленные РФ называют один фактор мотивации

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Slava Kot
Майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко рассказал о главной мотивации россиян идти на войну. По его словам, это финансовые выгоды, предлагаемые Минобороны РФ за военные действия в Украине.
Российские военнопленные. Фото из открытых источников
Офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко в эфире "Еспресо" после общения с российскими военнопленными, во время которого обнаружил, что основной мотивацией россиян идти на войну в Украину стало зарабатывание денег.
По словам украинского майора, когда россияне попадают на фронт, у них не так много мотивации, чтобы идти на позиции ВСУ. Однако русских солдат отправляют в штурмы с приказом, что в случае отказа их ликвидируют собственные военные.
Дмитрий Кожубенко также отмечает, что кроме обычных призывников, у России также есть хорошо подготовленных штурмовиков, которые получают за свои военные действия в Украине значительно большие выплаты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал точное количество плененных россиян, захваченных в Курской области.
Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Путин увеличил выплаты участникам войны в Украине.
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