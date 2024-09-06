logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией За что воюют российские оккупанты: военнопленные РФ называют один фактор мотивации
commentss НОВОСТИ Все новости

За что воюют российские оккупанты: военнопленные РФ называют один фактор мотивации

Украинский военный после общения с российскими военнопленными назвал причину, по которой они идут на войну в Украине.

сегодня, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко рассказал о главной мотивации россиян идти на войну. По его словам, это финансовые выгоды, предлагаемые Минобороны РФ за военные действия в Украине.

За что воюют российские оккупанты: военнопленные РФ называют один фактор мотивации

Российские военнопленные. Фото из открытых источников

Офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко в эфире "Еспресо" после общения с российскими военнопленными, во время которого обнаружил, что основной мотивацией россиян идти на войну в Украину стало зарабатывание денег.

"Главная их мотивация — заработок денег. Хотя, пожалуй, это не главная, а единственная их цель. Им обещают большую сумму денег за участие в российско-украинской войне. В принципе, это все", — говорит Кожубенко.

По словам украинского майора, когда россияне попадают на фронт, у них не так много мотивации, чтобы идти на позиции ВСУ. Однако русских солдат отправляют в штурмы с приказом, что в случае отказа их ликвидируют собственные военные.

Дмитрий Кожубенко также отмечает, что кроме обычных призывников, у России также есть хорошо подготовленных штурмовиков, которые получают за свои военные действия в Украине значительно большие выплаты.

"Также есть хорошо подготовленные элитные штурмовые подразделения оккупантов. Они для этого готовились и ничего другого делать не умеют. Конечно, они получают и другие выплаты. Поэтому, главная цель оккупантов идти на эту войну — заработать денег, а другая — не умереть от рук своих же граждан", — сказал Кожубенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал точное количество плененных россиян, захваченных в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Путин увеличил выплаты участникам войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости