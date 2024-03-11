За четыре месяца ВСУ рискуют потерять способность сопротивляться чем-либо еще, кроме стрелкового оружия

По словам Юрия Касьянова, если поначалу у ВСУ не хватало традиционных вооружений, боеприпасов, вместо этого были массово мавики, дроны для сбросов, фпв-дроны, а "чмобики блины с лопаты ели", то теперь мы потеряли инициативу.

Война в Украине

Как подчеркнул военный, противник применяет шахеды, ланцеты, КАБы, фпв-дроны с тепликами, фпв-дроны с автонаведением, фпв-дроны с управлением по оптоволокну; дроны врага непрерывно мониторят наши тылы, радиотехническая разведка пеленгирует наши "Патриоты"; враг научился оперативно реагировать на ситуацию, создав РОК – "разведочно-огневый контур", когда по данным агентурной или технической разведки в район нахождения цели вылетает дрон, мониторящий цели и немедленно открывающийся по ним огонь.

То есть, подчеркивает Касьянов, Россия вкладывает огромные деньги в новое оружие, в разработки, дает деньги производителям на расширение производственной базы, заключает контракты на производство на год, два, три вперед.

В свою очередь, добавляет военный, в Украине ничего этого нет. По его словам, счастливы законтрактовавшиеся хотя бы на месяц. Высокие технологии заменяются громким пиаром и нескончаемыми журналами учета журналов.

"За три-четыре месяца мы рискуем окончательно потерять способность сопротивляться чем-либо еще, кроме стрелкового оружия. Превратимся в отчаянных людей, на которых ведут охоту машины из фильма "Терминатор",

– отметил Касьянов.

Именно поэтому, по его словам, необходимо немедленно принимать радикальные меры.

"Дилетанты и мародеры от технологий должны уступить место профессионалам и патриотам",

– добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вроде бы россияне сумели поразить несколько установок ЗРК "Патриот".