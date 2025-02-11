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За бортом окажется не только Украина: в Европе назвали худший кошмар переговоров Трампа и Путина

FT пишет о том, что в Европе опасаются, что Путин и Трамп договорятся между собой

сегодня, 15:40
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Кравцев Сергей

Есть вероятность, что российский диктатор Путин и новый президент США Трамп могут договориться между собой через головы украинцев и европейцев. Европа наконец осознала опасность и пытается этого не допустить. Как передает портал "Комментарии", об этом в авторской статье для Financial Times пишет редакционный директор и колумнист французской газеты Le Monde Сильви Кауфман.

За бортом окажется не только Украина: в Европе назвали худший кошмар переговоров Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин

В статье говорится, что недавно, читая лекцию в университете Сорбонна в Париже, известный американский историк Тимоти Снайдер призвал европейцев после войны "бросить Украине все, что имеете — членство в ЕС, войска, огромные инвестиции". "Иначе вы будете постоянно жить в тени войны. Это время Европы, потому что США ничего не сделают", — предостерег он.

По мнению колумнистки, в Европе это уже понимают и пытаются искать решение. Худшим кошмаром для Европы будет российско-американская сделка, заключенная через головы украинцев и европейцев. К подобным сделкам США прибегали не раз задолго до Трампа, так что это не пустая пугалка, пишет Кауфман.

Отмечается, если Европа хочет, чтобы ее интересы были учтены, ей нужно принять участие не только в мирных переговорах, но и в процессах реализации мирного соглашения. Особенно важны здесь сильные гарантии безопасности для Киева. И именно это является самым слабым местом для Европы, которая десятилетиями полагалась на защиту США и только сейчас осознает, что американские гарантии исчезли, пишет Кауфман.

Автор публикации приводит слова неназванного европейского чиновника, который заверил, что сейчас идут "очень динамичные дебаты" о том, какие гарантии безопасности будут необходимы Украине. Среди наиболее решительных стран в этой дискуссии — Польша, страны Балтии, Швеция и Финляндия, а Франция пытается сыграть роль лидера, хотя это непросто.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Трамп решил первым поговорить с Путиным: стоит ли переживать Украине.




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Источник: https://www.ft.com/content/e159d707-98c2-4bfa-ab85-52b695d77737
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