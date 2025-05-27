За «борьбу» с ТЦК украинцам грозит до 8 лет тюрьмы

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В сети распространяются видео, фиксирующие сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП, причем некоторые граждане открыто поощряют других к таким действиям.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
В Сухопутных войсках ВСУ сообщают, что такое поведение может быть наказано реальным тюремным сроком.
Сообщается, что саботаж работы этих учреждений оказывает непосредственное влияние на способность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что мэр Харькова Игорь Терехов осудил насильственные действия сотрудника ТЦК в отношении гражданского жителя города, являющегося учителем истории, прав человека и "Защиты Отечества". Классным руководителем 8 класса.
"Мужчина, имевший законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликта и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение", — сказал Игорь Терехов.
Новости