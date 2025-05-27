За «борьбу» с ТЦК украинцам грозит до 8 лет тюрьмы

В сети распространяются видео, фиксирующие сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП, причем некоторые граждане открыто поощряют других к таким действиям.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В Сухопутных войсках ВСУ сообщают, что такое поведение может быть наказано реальным тюремным сроком.

"Важно знать, что любое умышленное препятствие исполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", – отмечают в ведомстве.

Сообщается, что саботаж работы этих учреждений оказывает непосредственное влияние на способность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи.

" Отмечаем: каждый из граждан, достигших 16 лет и находящийся в вменяемом состоянии, может нести ответственность за такие действия. Важно понимать, что намерение препятствовать – даже если результат не был полностью достигнут – уже считается правонарушением. Это касается как сознательного желания помешать работе ТЦК и СП, так и действий, когда человек осознает возможные последствия, но все равно их игнорирует ", – добавляют в Сухопутных войсках.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что мэр Харькова Игорь Терехов осудил насильственные действия сотрудника ТЦК в отношении гражданского жителя города, являющегося учителем истории, прав человека и "Защиты Отечества". Классным руководителем 8 класса.

"Мужчина, имевший законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликта и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение", — сказал Игорь Терехов.