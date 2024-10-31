logo

BTC/USD

72292.65

ETH/USD

2639.08

LTC/USD

70.72

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Южная Корея разоблачила планы КНДР: поэтому они помогают России на войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Южная Корея разоблачила планы КНДР: поэтому они помогают России на войне в Украине

Диктатор КНДР Ким Чен Ын совершает военное преступление отправкой северокорейских войск на войну в Украине.

сегодня, 10:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен предупредил, что Северная Корея может захотеть получить российские технологии для межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия. Это будет происходить в рамках обмена тысяч солдат КНДР для поддержки российских войск на войне в Украине.

Южная Корея разоблачила планы КНДР: поэтому они помогают России на войне в Украине

Северокорейские военные. Фото: CNTAC

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен и глава Пентагона Ллойд Остин провели общий брифинг, в котором оценили угрозу от использования Россией войск КНДР на войне в Украине. Ким Ен Хен считает, что с высокой вероятностью Северная Корея в обмен на своих солдат получит военные технологии от РФ.

"В обмен на их развертывание Северная Корея, скорее всего, потребует передачи технологий в различных сферах, включая технологии, связанные с тактическим ядерным оружием, межконтинентальными баллистическими ракетами, а также касающихся разведывательных спутников", — сказал Хен.

По словам корейского министра, лидер КНДР отправляет свои войска насмерть ради технологий, что, по его мнению, является военным преступлением.

"Ким Чен Ын не колеблясь продает свою молодежь и войска как наемников для пушечного мяса. Я считаю, что такая деятельность является военным преступлением, которое является не только антигуманитарным, но и антимирным", — подчеркнул Хен.

Министр обороны Южной Кореи считает, что оборудование, которое получит КНДР от РФ, может повлечь за собой "рост эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове". Однако, по словам Ким Ен Хена, война в Украине показала, что российское вооружение не столь грозно, поэтому Республика Корея может преодолеть такие вызовы на основе альянса с США и Японией.

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что украинские военные смогут использовать оружие, предоставленное США, в борьбе с северокорейскими военными. Кроме того, он добавил, что очень вероятно, что солдаты, посланные КНДР, погибнут, если решат воевать на стороне россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обсудил с президентом Республики Корея привлечение войск КНДР к войне в Украине.

Также "Комментарии" писали об обращении Украины к солдатам Северной Кореи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3952030/defense-secretary-lloyd-j-austin-iii-and-south-korean-defense-minister-kim-yong/
Теги:

Новости

Все новости