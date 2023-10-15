Ющенко: «россияне – это маленькие путины»

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Slava Kot
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что проблема украинцев не только в Путине, но и в 140 млн. россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ющенко для Youtube- канала "Наше Chicago".
Ющенко считает, что проблема Украины не только в Путине. Фото: скриншот с видео
Ведущий Василий Третьяк во время разговора с Виктором Ющенко напомнил статистику "Левада-центра" по поддержке россиян так называемой "специальной военной операции". Согласно этому опросу, 53% россиян поддерживают войну в Украине. Третьяк спросил Ющенко, что произошло с россиянами.
Бывший президент Украины привел историческую параллель между Россией и Германией после капитуляции во Второй мировой войне, оказавшейся под контролем Запада.
По его словам, та "зомбирование, которое есть в России" будет работать не до биологической смерти, а оно будет "передаваться через слово еще целому поколению". Ющенко говорит, что "эта болезнь не лечится ножом" или новым правителем в России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин объяснил разницу между Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Также "Комментарии" писали о Путине, назвавшем главную причину войны в Украине.
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Ігор
сегодня, 15:07
Губка Ющенко це ще один доказ того що Україна ніколи не змириться з існуванням Росії. А його висновки достойні розуму Зе Данилова Медведева. Зараз їх мізки швидко розмножуються і знаходять домівки в головах корумпованих малоправославних.