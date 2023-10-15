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Ющенко: «россияне – это маленькие путины»

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что наша проблема не только в Путине.

сегодня, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что проблема украинцев не только в Путине, но и в 140 млн. россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ющенко для Youtube- канала "Наше Chicago".

Ющенко: «россияне – это маленькие путины»

Ющенко считает, что проблема Украины не только в Путине. Фото: скриншот с видео

Ведущий Василий Третьяк во время разговора с Виктором Ющенко напомнил статистику "Левада-центра" по поддержке россиян так называемой "специальной военной операции". Согласно этому опросу, 53% россиян поддерживают войну в Украине. Третьяк спросил Ющенко, что произошло с россиянами.


"В моем понимании населения России – это маленькие путины. Когда мы говорим, какая наша проблема? Наша проблема не только в Путине и его идеологии, но и не менее трудным вопросом есть и те 140 млн россиян", — говорит Ющенко.

Бывший президент Украины привел историческую параллель между Россией и Германией после капитуляции во Второй мировой войне, оказавшейся под контролем Запада.

"Почему в той зоне в 45-м году не было выборов? А в 46-47-м чего не было? Потому что все понимали, если 46-47-м провести выборы там, то победит Гитлер. То же самое в России", – считает Ющенко.

По его словам, та "зомбирование, которое есть в России" будет работать не до биологической смерти, а оно будет "передаваться через слово еще целому поколению". Ющенко говорит, что "эта болезнь не лечится ножом" или новым правителем в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин объяснил разницу между Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.

Также "Комментарии" писали о Путине, назвавшем главную причину войны в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8RnSu-k0S1k&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5Chicago
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:07

Губка Ющенко це ще один доказ того що Україна ніколи не змириться з існуванням Росії. А його висновки достойні розуму Зе Данилова Медведева. Зараз їх мізки швидко розмножуються і знаходять домівки в головах корумпованих малоправославних.


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