Ющенко: «россияне – это маленькие путины»



















Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что проблема украинцев не только в Путине, но и в 140 млн. россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ющенко для Youtube- канала "Наше Chicago".

Ющенко считает, что проблема Украины не только в Путине. Фото: скриншот с видео

Ведущий Василий Третьяк во время разговора с Виктором Ющенко напомнил статистику "Левада-центра" по поддержке россиян так называемой "специальной военной операции". Согласно этому опросу, 53% россиян поддерживают войну в Украине. Третьяк спросил Ющенко, что произошло с россиянами.

"В моем понимании населения России – это маленькие путины. Когда мы говорим, какая наша проблема? Наша проблема не только в Путине и его идеологии, но и не менее трудным вопросом есть и те 140 млн россиян", — говорит Ющенко.

Бывший президент Украины привел историческую параллель между Россией и Германией после капитуляции во Второй мировой войне, оказавшейся под контролем Запада.

"Почему в той зоне в 45-м году не было выборов? А в 46-47-м чего не было? Потому что все понимали, если 46-47-м провести выборы там, то победит Гитлер. То же самое в России", – считает Ющенко.

По его словам, та "зомбирование, которое есть в России" будет работать не до биологической смерти, а оно будет "передаваться через слово еще целому поколению". Ющенко говорит, что "эта болезнь не лечится ножом" или новым правителем в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин объяснил разницу между Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.

Также "Комментарии" писали о Путине, назвавшем главную причину войны в Украине.