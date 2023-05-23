Юрий Голик показал новый сверхлегкий БПЛА-разведчик украинской разработки

Предприниматель и волонтер Юрий Голик уже опубликовал фото и видео по тестовому запуску отечественных БПЛА.

БПЛА-разведчик украинской разработки

Разработчиком двух проходивших испытания БПЛА является украинский инженер, которого Голик называет "Учитель". Он создал два легких, почти бесшумных и дешевых по себестоимости беспилотника: большой корректировщик-разведчик с размахом крыльев 3,5 метра и меньший – разведчик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам предпринимателя-волонтёра, в БПЛА применяется электроника и программное обеспечение украинских разработчиков. Оба самолета изготовлены из бальсового дерева и лавсановой пленки. Благодаря удачной конструкции, они могут бесшумно планировать с выключенным двигателем над объектами без потери высоты десятки минут.

“Наша задача сделать эффективные для выполнения задач, максимально простые в работе и обслуживании, быстрые в производстве и минимальные по себестоимости беспилотники. И пока вся группа разработчиков результатами удовлетворена”, — написал Юрий Голик.

Малый беспилотник уже сделан на 90% и скоро будет проходить испытания в боевых условиях. Он может обходить средства радиоэлектронной борьбы и преодолевать расстояние более 25 км в одну сторону.

Мы решили, что этот маленький самолет так и останется выполненным из дерева и пленки. Его полупрозрачные крылья трудно разглядеть в небе даже на низких высотах. Двигатель работает довольно тихо, порой почти не слышно”, — говорит волонтер.

Большой БПЛА еще в разработке. Его корпус будет исполнен из других материалов, которые пока не озвучивают. Однако, по словам Голика, он останется достаточно лёгким. По результатам теста он сможет находиться в воздухе 4-5 часов и преодолевать расстояние свыше 50 км в одну сторону. Окончательные технические характеристики будут зафиксированы после доработки.







