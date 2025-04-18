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Язык, все же, имеет значение: в США намекнули, какие украинские регионы могут отойти РФ

Уиткофф говорил с Путиным о территориях Украины: считает, что РФ может получить часть

сегодня, 10:37
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Кравцев Сергей

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф считает, что Украина "может меньше волноваться о некоторых регионах", если они русскоязычные. Тем самим посланник Трампа намекнул, что Вашингтон может быть не против, если они отойдут России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal, цитируя заявление Уиткоффа.

Язык, все же, имеет значение: в США намекнули, какие украинские регионы могут отойти РФ

Стив Уиткофф и Владимир Путин

В публикации говорится, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку обсуждал вопрос территорий Украины с российским диктатором Владимиром Путиным во время разговора в Санкт-Петербурге. Он считает, что РФ может получить часть регионов.

В интервью WSJ Уиткофф отметил, что в их дискуссиях Путин был зациклен на украинских территориях. По словам американского чиновника, Россия якобы может получить часть регионов, но не все.

При этом, учитывая такой подход США и России ситуация вновь заходит в тупик, ведь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не откажется от оккупированных россиянами территорий и не признает их частью РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — прекращение огня в Украине невозможно, поскольку Киев со своей стороны провалил попытку прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН, передает о кремлевском агентстве "РИА Новости".

"У нас была попытка ограниченного прекращения огня по поводу энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — сказал Небензя.

Также издание "Комментарии" сообщало – после переговоров в Париже у США есть новая дата полного прекращения огня в Украине.




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Источник: https://www.wsj.com/world/a-guide-to-the-five-regions-of-ukraine-at-the-center-of-u-s-russia-talks-429e0d54
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