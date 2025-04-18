После переговоров в Париже у США есть новая дата полного прекращения огня в Украине

Американская делегация на переговорах в Париже заявила, что цель Белого дома – достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в течение ближайших нескольких недель. Об этом стало известно информагентству Bloomberg, которое ссылается на осведомленные источники.

Прекращение огня между Россией и Украиной. Фото из открытых источников

СМИ обращает внимание, что переговоры в Париже, с участием президента Франции Эммануэля Макрона и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, а также украинских чиновников, были сосредоточены в основном на том, как быстрее перейти к прекращению огня и прочному миру в Украине.

"Американские чиновники указали, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время, и участники встречи в четверг согласились работать в этом направлении", — пишет Bloomberg.

Авторы публикации подчёркивают, что парижская встреча была нужна, в первую очередь, европейцам, чтобы попытаться в последний раз повлиять на ход переговоров между американцами и россиянами, а также продемонстрировать, что Европа поддерживает намерение США по прекращению огня и требует при этом усиления давления на Россию.

Еще одна цель этой встречи, пишут авторы материала, заключалась в том, чтобы прояснить, какие действия рассматривает администрация Трампа, если не получит прогресса от Путина.

Как отметил Елисейский дворец, после этой встречи советники по национальной безопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить свои обсуждения.

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