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"Яйца по 17 гривен" могут вернуться: Минобороны ввело сомнительные изменения в уставы АОЗ и ДОТ

Независимые Наблюдательные советы АОЗ и ДОТ также выразили удивление этому решению.

сегодня, 11:20
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Клименко Елена

Изменения в уставах Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла вызывают сомнения в их независимости. Об этом в своем Facebook написала глава комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина.

"Яйца по 17 гривен" могут вернуться: Минобороны ввело сомнительные изменения в уставы АОЗ и ДОТ

По ее убеждению, передача функций по оборонным закупкам от Минобороны в независимые агентства была правильным шагом.

"Однако в декабре Министерство обороны решило изменить уставы АОЗ и ДОТ, что существенно ограничивает их независимость при заключении контрактов и может привести к возвращению к старой практике закупок через департамент Минобороны, известный из-за коррупционных скандалов, таких как "яйца по 17", — подчеркнула народная избранница.

Минобороны объясняет эти изменения необходимостью привести акты в соответствие с Законом №3587-IX, который вступит в силу 8 марта 2024 года. Однако на самом деле эти изменения уменьшают роль наблюдательных советов агентств и дают Минобороны возможность вмешиваться в заключение контрактов беспрепятственно. Такое "улучшение корпоративного управления" вызывает множество вопросов", отмечает Радина.

Независимые Наблюдательные советы АОЗ и ДОТ также выразили удивление этому решению.

"Неизвестно, как так произошло, что изменения в уставы агентств, касающиеся исключительных полномочий Наблюдательных советов, приняли только за день до утверждения Наблюдательного совета АОЗ и без проведения консультаций с действующим Наблюдательным советом ДОТ. Учитывая риски возвращения к старой практике в оборонных закупках , я предлагаю провести открытое заседание по этому вопросу с участием руководства Минобороны, АОЗ, ДОТ и Наблюдательных советов агентств", – подытожила депутат.

Портал "Комментарии" уже писал, что Министерство обороны Украины утвердило стратегию развития человеческого капитала в Силах обороны до 2027 года, направленную на модернизацию управления военным персоналом.



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Источник: https://www.facebook.com/anastasia.krasnosilska/posts/pfbid0Kx9NwmhKiRZJoza2Brz16gdzvqZ9ouREcoGqAwTiLBTSHCvYYqMWp6CbKUuwq7xEl
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