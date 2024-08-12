Украинский рэпер Ярмак, известный своим музыкальным талантом, получил одну из самых высоких военных наград — "Золотой крест". С начала войны Ярмак встал на защиту Украины и теперь является сержантом. Ярмак говорит, что борется за Украину, а не за награды.

Ярмак рассекретил свое воинское звание и получил "Золотой крест"

С самого начала военного конфликта Ярмак, чье настоящее имя Евгений Галич, оставил микрофон, чтобы стать в защиту своей страны. Несмотря на то, что его карьера всегда была в центре внимания публики, певец оставил музыку, чтобы защищать страну, и теперь он сержант.

"Я делаю все для своей страны не ради наград или знаков отличия. Я с первого дня не строил себе карьеры и не бегал за званиями и должностями. сержанта. И потому мне боевая награда более ценна, чем любая государственная", — поделился артист.





Однако, несмотря на знаки отличия и звания, самым ценным для Ярмака остается его связь с собратьями.

"Но главная награда – это мои собратья, с которыми нас свела судьба! И они заслуживают всех самых высоких наград, которые существуют", — подчеркнул артист.

Боевая награда "Золотой крест" вручается рядовым и сержантам Вооруженных Сил Украины за особое мужество и успешное выполнение боевых задач. Эта награда символизирует признание отваги и героизма, проявленные во время сложных испытаний.

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