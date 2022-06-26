Ядерный терроризм: показали, как ракета России очень низко пролетела над Южноукраинской АЭС (ВИДЕО)

26 июня российская ракета пролетела очень низко над Южноукраинской атомной электростанцией. Соответствующее видео опубликовано предприятием " Энергоатом ".

Южноукраинская АЭС (фото из открытых источников)

В государственном предприятии этот жест назвали "ядерным терроризмом".

"Сегодня, 26 июня 2022 года, в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму. Пролет зафиксирован на видео", — говорится в сообщении.

Вероятно, целью вражеской ракеты была столица Украины, где с самого утра раздавались взрывы. Ракета ведь летела с юга на север Украины.

В "Энергоатоме" вновь обратили внимание международного сообщества на "факты бездумных действий России", которые ставят под угрозу безопасность не только в Украине, но и во всей Европе. Ведь любое повреждение АЭС может привести к страшным последствиям.

"Любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой", — заявили в государственном предприятии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что спасатели показали страшные кадры поиска людей в Киеве под завалами после удара РФ. Утром 26 июня сигнал о воздушной тревоге раздался по всей Украине. По меньшей мере, 14 ракет страна-агрессора направила на столицу. В результате в Киеве раздалось несколько громких взрывов. Одна из ракет попала в 9-этажное жилое здание в Киеве, есть пострадавшие. Спасатели показали видео, как они разбирают завалы и ищут людей. Кадры трагичны и напоминают какой-то ужастик. Уже подтверждено, что часть жителей эвакуировали, несколько человек было.





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