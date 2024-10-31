Ядерные угрозы Путина подействовали: кто на Западе уменьшил помощь Украине

На фоне слухов о том, что глава SpaceX Илон Маск на протяжении последних двух лет ведет "секретные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным, выяснилось, что Кремль часто угрожал предпринимателю. Журналисты узнали, что причиной могла стать помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Forbes".

Ядерное оружие Путина

СМИ отмечает, угрозы Маску варьировались от мрачных намеков на убийство до обещания запустить российские ракеты по спутникам SpaceX. Они начались после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что бизнесмен сразу после начала войны начал отправлять в Украину огромное количество трансиверов Starlink, отметили в издании. Вскоре тогдашний гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин начал угрожать Маску за поставку оборудования "фашистским силам".

Американский журналист Уолтер Айзексон, который написал автобиографическую книгу "Илон Маск", рассказал, что однажды поздно вечером в сентябре 2022 года глава SpaceX в панике связался с ним, чтобы рассказать о только что выдвинутой Россией угрозе взорвать ядерную боеголовку в Украине.

Поводом для такой угрозы стали планы Украины атаковать российский флот в Крыму подводными беспилотниками. В этой операции должны были использоваться терминалы Starlink.

Айзексон заявил, что угрозы о взрыве ядерной боеголовки в Украине передал Маску посол РФ в США Анатолий Антонов, который прямо заявил о том, что нападение Украины на Крым приведет к ядерному ответу.

После этого Маск отклонил просьбу Украины расширить зону действия системы Starlink, чтобы ВСУ смогли достичь порта Крыма, вспоминает журналист. Именно поэтому глава SpaceX обратился к президенту Владимиру Зеленскому, предостерегая того от необдуманных решений возврата Крыма военным путем.

В издании добавили, что Маск предупредил о возможной угрозе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана и генерала Марка Милли. После этого президент Джо Байден и его служба безопасности прогнозировали, что вероятность применения Россией ядерного оружия в Украине резко возросла.

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