Действительно ли ядерная угроза стала ближе: о чем намекает Западу Путин

Российский диктатор Владимир Путин снова брязгает ядерным оружием, но по словам аналитиков Института изучения войны – это больше сигналы для Запада о том, что стоит все же отказаться от дальнейшей поддержки Украины, чем реальные действия. Можно ли сказать, что ядерная угроза стала ближе? О чем намекает Путин Западу, когда говорит о готовности РФ применить ядерное оружие? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ядерное оружие Путина

Причин для применения ядерного оружия у РФ нет

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли заявил, что подобная бряцанье ядерным оружием имеет сугубо политические причины, а именно – грядущие президентские выборы в Соединённых Штатах, где Украина и угроза развязывания Третьей мировой войны и использование ядерного оружия является одним из ключевых нарративов.

"В частности, штаб Дональда Трампа и лично Трамп критикуют администрацию Джо Байдена за поддержку Украины, объясняя это возможностью начала Третьей мировой войны с ядерным государством. То есть, это стоит расценивать как попытку вмешаться в президентские выборы США, повлиять на мнение электората, чтобы американцы пришли на выборы и проголосовали за Трампа. Если рассматривать события за 2,5 года по заявлениям того же главы ЦРУ Бёрнса, угроза применения ядерного оружия действительно была, но это было осенью 2022 года во время успешного наступления Вооруженных сил Украины", – отметил эксперт.

Максим Яли отмечает, что на данный момент, учитывая то, что, к огромному сожалению, украинские войска отступают на поле боя, угрозы применения Россией ядерного оружия в краткосрочной перспективе не существует.

"Наоборот, пускай медленно, но, тем не менее, планомерно вооруженные силы России продвигаются. В той же Курской области ВСУ перешли в оборону. Поэтому ярких успехов на фронте, которые бы грозили военным поражением России, на данный момент нет. Соответственно, и военных причин для применения ядерного оружия у РФ также нет", – подытожил Максим Яли.

Запад перестал бояться ядерных угроз Путина

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран сразу заметил, что достаточно сложно комментировать заявления, которые 2,5 года делает Путин. Это ведь не первый раз, когда от него раздаются угрозы. Это происходит практически каждые полгода.

При этом эксперт уточнил, что Путин не откровенно говорит, что готов применить ядерное оружие, а просто говорит о том, что оно есть в России.

"Но никто в мире уже на такие угрозы не ведется. Все уже видели, чем заканчиваются испытания российских ракет и ракетоносителей. Во время одного из таких испытаний разлетелись и ракеты, и ракетоносители, а также погибли инженеры, проводившие эти пуски. Полное фиаско. Потому мир смотрит на эти угрозы, но всерьез их не воспринимает. В мире знают, что ядерное оружие в России есть, но при этом понимают, что эффективность его применения на дальних расстояниях минимальна. Потому что россияне вложили в разработку ядерного оружия огромные деньги, но их по дороге, как часто бывает в России, разворовали", – отметил политтехнолог.

Виктор Таран считает, что, если бы Запад боялся ядерного оружия России, то Украине бы точно не передали ни самолеты F-16, ни ракеты ATACMS. Потому что действительно боялись реакции Путина.

"Также все понимают, что согласно доктрины применения ядерного оружия его нужно применять на другом континенте в 500-600 км от своей территории. Потому что непонятно, куда пойдет пыль, непонятно, куда пойдет в землю радиация, а это, соответственно, подводные стоки, которые могут принести загрязнение уже на свою территорию. Поэтому применять ядерное оружие на совместных территориях – это этакая история", – прокомментировал Виктор Таран.

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