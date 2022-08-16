Ядерное оружие в Украине: Шойгу сделал новое заявление о войне

Россия не собирается применять ядерное оружие во время так называемой "военной спецоперации" в Украине, потому что главная задача этого вооружения – это "сдерживание ядерного нападения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление на X Московской конференции по международной безопасности сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Слова российского министра цитирует Telegram-канал "Дождя".

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Сергей Шойгу считает "абсурдными" заявления, которые озвучивают представители некоторых стран, о том, что Россия может применить в Украине ядерное оружие.

В то же время Шойгу повторил меседж российской пропаганды о том, что власти в Украине выполняют указания Запада. Следовательно, уверен Сергей Шойгу, коллективный Запад несет ответственность за то, что на Донбассе гибнет много мирного населения.

При этом министр обороны страны-агрессора уверен, что в том же НАТО знают, что Россия несмотря ни на что добьется поставленных целей.

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