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Ядерное оружие в Украине: Шойгу сделал новое заявление о войне

Шойгу снова обвинил Запад в смертях на Донбассе среди мирного населения

сегодня, 11:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия не собирается применять ядерное оружие во время так называемой "военной спецоперации" в Украине, потому что главная задача этого вооружения – это "сдерживание ядерного нападения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление на X Московской конференции по международной безопасности сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Слова российского министра цитирует Telegram-канал "Дождя".

Ядерное оружие в Украине: Шойгу сделал новое заявление о войне

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Сергей Шойгу считает "абсурдными" заявления, которые озвучивают представители некоторых стран, о том, что Россия может применить в Украине ядерное оружие.                                                                                                                                                                           

В то же время Шойгу повторил меседж российской пропаганды о том, что власти в Украине выполняют указания Запада. Следовательно, уверен Сергей Шойгу, коллективный Запад несет ответственность за то, что на Донбассе гибнет много мирного населения.

При этом министр обороны страны-агрессора уверен, что в том же НАТО знают, что Россия несмотря ни на что добьется поставленных целей.

Читайте также на портале "Комментарии" — боевики "ЛНР" не хотят погибать за "ДНР": в российской армии новый раскол. Такую информацию представили в обновленном отметёте Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало — Верховная Рада приняла ряд важных решений: о чем они говорят – повлияет ли это на войну в Украине. Как можно оценить решение нардепов продлить военное положение на всю осень. Эксперты разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.




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Источник: https://t.me/tvrain/56848
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:38

Звісно, тіньові домовленості ніхто порушувати не буде. Зараз іде геополітичне протистояння, а Україна - одноразовий інструмент. Зе-Асад в долях, а рабів ніхто не буде питати - це рабська гідність.


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