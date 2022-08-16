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Боевики «ЛНР» не хотят погибать за «ДНР»: в российской армии новый раскол

Боевики "ЛНР" уже не горят желанием наступать в Донецкой области

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Пророссийские силы, воюющие в Украине сильно истощены изнурительной войной и не могут прийти к согласию, как дальше вести наступательную кампанию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Боевики «ЛНР» не хотят погибать за «ДНР»: в российской армии новый раскол

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, по той информации, которая есть, боевики так называемой "ЛНР" не хотят продолжать воевать на территории Донецкой области. Они жалуются, что им приходится погибать под пулями из-за изнуряющих темпов наступления на Донетчине. 

Аналитики считают, что раскол внутри пророссийских сил не пойдет на пользу российской армии и сделает наступление еще более проблематичным. 

Также в ISW представили главные выводы: видео, на котором боевики так называемой "ЛНР" высказывают свое возмущение тем, что им приходится воевать в Донецкой области – яркое подтверждение того, что внутри группировки пророссийских боевиков произошел раскол.

Россияне пытались несколько раз идти на штурм к северо-западу от Славянска. В то де время россияне провели серию наступательных операций к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка. Российские войска совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова. Российские и украинские войска продолжали обмениваться обвинениями в обстреле Запорожской АЭС. Власти Санкт-Петербурга официально опровергли вызов местных мужчин в военкоматы для обсуждения контрактной службы. Российские оккупационные власти продолжали подготовку к интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-15
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