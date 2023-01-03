Ядерное оружие России: В ГУР рассказали составляющие

Страна-террористка имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия. Как тактическую, так и стратегическую, но военная разведка Украины постоянно следит за ее перемещением. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в эфире Телемарафона, пишут "Комментарии".



В Крыму РФ держит носители ядерного оружия

"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мерами, которые может проводить или проводит двенадцатое главное управление Минобороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов в оружие", — детализирует Вадим Скибицкий.

Несмотря на то, что этот процесс слишком сложный, но у украинских военных есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились с 2014 года и раньше.

"Мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР МО Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", – подчеркивает представитель ГУР Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, во временно оккупированном Крыму Россия содержит носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма сейчас размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подлодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность" – говорит представитель главного управления разведки Андрей Черняк.

По его словам, оккупанты осуществляли определенные работы на объекте "Феодосия-13" в с. Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов, но пока неизвестно, завершены ли эти работы. Что касается рисков для нанесения в результате вероятного ядерного удара Россией, отмечает, что "Страна-оккупант способна на все", а "Украина учитывает разные варианты развития событий".

Как писали ранее "Комментарии", Путин уже несколько раз пробовал напугать мир своими заявлениями о возможном использовании ядерного оружия. Американское издание The Hill считает, что президент России имеет еще четыре безъядерных варианта, которыми может навредить Украине.



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