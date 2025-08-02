Ядерная война снова на горизонте: что произошло последние два дня

Последние пару дней снова повысили градус в противостоянии США и РФ. Реакция президента США Дональда Трампа на агрессивные заявления экс-президента России Дмитрия Медведева создает опасный прецедент, когда ядерная политика может формироваться под влиянием эмоций и громких заявлений в соцсетях. Такое мнение в издании The Telegraph выразил британский аналитик, член парламента Великобритании Боб Силли.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что к ядерным угрозам со стороны российского руководства мы уже привыкли, но теперь американский президент на них публично отреагировал, заявив, что распорядился разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих районах".

Британский политик считает хорошим сигналом то, что "Трамп начинает видеть насквозь российский режим", мол, он разозлился из-за того, что его политика успокоения Кремля не сработала — несмотря на "чрезвычайную тактику предложения, сквозь головы украинцев, мирного соглашения", которое бы позволило российскому диктатору Владимиру Путину "практически не платить за ужасные действия его армий".

Эксперт отметил, что в России активно обсуждается так называемая доктрина "эскалация ради деэскалации", согласно которой ядерное оружие можно использовать для того, чтобы взять контроль над конфликтом, заставив врага капитулировать.

По словам аналитика, согласно конфиденциальным документам, первым шагом может быть "демонстрационный удар" — например, по воде. Далее — атака по безлюдному месту на суше. Третий удар может быть нанесен по военной цели, например по транспортному узлу. После этого могут начаться многочисленные тактические ядерные удары в пределах операционного театра, пишет Силли.

Он считает, что в сложившейся ситуации лучшей стратегией для Запада было бы поддержать Украину, особенно ее противовоздушную оборону, чтобы она смогла удержать Россию на поле боя и, возможно, заставить Путина завершить войну.

"Потому что большинство альтернатив — еще хуже", — подытожил эксперт.

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