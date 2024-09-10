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Я даже в кино не видел такого количества авиации: спецназовец ГУР о боях за Киевщину

Спецназовец "Витязь" отражал атаку оккупантов на аэродром в Гостомеле

сегодня, 12:23
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Кречмаровская Наталия

Полномасштабная война России против Украины длится более 2 лет, однако утро 24 февраля 2022 года запомнилось украинцам в мельчайших подробностях. Спецназначенец ГУР МОУ с позывным "Витязь" рассказал свою историю начала полномасштабной войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

Я даже в кино не видел такого количества авиации: спецназовец ГУР о боях за Киевщину

С начала полномасштабного вторжения разведчик стал в ряды обороны Киевщины, ведь имел опыт боевых действий по защите страны в предыдущие годы войны. "Витязь" был одним из тех бойцов, кто огнем встречал оккупантов на аэродроме в Гостомеле.

“Я даже в кино не видел такого количества авиации. Я был пулеметчиком, начал пробовать работать с пулемета по Ка-52, который зависал буквально в 50 метрах. Разряжаешь туда длинную очередь — слышишь, как пули просто звенят о его борт бронированный, и он дальше идет. Там было больше 20 вертолетов”, ― вспомнил разведчик.

Из-за плотного вражеского огня бойцы получили приказ отступать — военные сместились ближе к Киеву и ожидали возможное наступление колонны уже на саму столицу.

Рассказал "Витязь" также об информации, которая, возможно, шокировала партнеров Украины. Речь идет о найденном на позициях оккупантов планшете. "Я уверен в дальнейшем эта информация пошла нашим партнерам и она стала для них таким известием в плане того, что если вы думаете, что это история только об Украине, то это не так", — отметил спецназовец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что изменится из-за задержки в поставке Украине западного оружия.




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Источник: https://gur.gov.ua/content/hostomel-moshchun-irpin-bucha-spetspryznachenets-hur-rozpoviv-ekskliuzyvni-detali-boiv-za-kyivshchynu.html
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