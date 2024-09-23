Взяли пленного дроном: шокирующая история на фронте (ВИДЕО)

Воины Батальона К-2 не в первый раз берут пленного с помощью дрона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео батальона 54-й ОМБр.

Взятие в плен оккупанта. Фото: скриншот из видео

"На этот раз оператор БПЛА с позывным Стайгер пытался добить оккупанта сбросами под перекрытие. После пятого сброса россиянин решил сдаться. Удивительно, даже такое количество сбросов не нанесло врагу серьезных травм или повреждений", – сообщили военные батальона К-2.

Как оказалось позже, после провального штурма он неделю сидел в норе без еды и воды.

"Оккупанту все же удалось добраться до точки, где наши пехотинцы взяли его в плен, но не без приключений. Ведь россияне охотно вели артиллерийский огонь по своему же бойцу. Возможно, оккупант уже осознал, как сильно ему повезло", – отмечают украинские воины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Бабушку с курами зафиксировали украинские военные в разрушенном поселке

В населенном пункте Глубокое Харьковской области, где сейчас большинство территории контролируют оккупанты, наши военные с помощью дрона обнаружили бабушку. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков", сообщает портал "Комментарии".

"От села не осталось ничего!!! Один фундамент. И где-то подвалы. Так вот в одном из подвалов, там где оккупировано, живет бабушка. Я не понимаю, почему она не хочет эвакуироваться, даже на их сторону, уже несколько месяцев она каждого дня терпит обстрелы, живет с ней несколько куриц и все. Питается она скорее всего, что осталось из консерваций!

Украинские военные отметили, что время от времени удается с помощью беспилотников сбросить воду в маленьких бутылках и немного еды.