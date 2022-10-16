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Взрывы во временно оккупированном Донецке горит "администрация" оккупантов

Раздались взрывы в Донецке.

сегодня, 09:45
Автор:

Slava Kot
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16 октября утром в российских СМИ начала появляться информация о взрыве в Донецке. Пропагандистские сайты пишут, что Украина произвела обстрел "городской администрации" Донецка. Об этом пишет портал Украинской правды со ссылкой на российские информационные ресурсы.

Взрывы во временно оккупированном Донецке горит "администрация" оккупантов

Последствия взрывов во временно оккупированном Донецке Фото из открытых источников

Пока известно, что здание, в котором принимали решение, российские руководители оккупированной области частично разрушены, обвалился потолок, вылетели окна на всех этажах дома. Кроме того, вблизи "городской администрации" Донецка сгорели три автомобиля.

Пока информация о гибели или повреждении людей не поступала.

Российские каналы утверждают, что в здание попал снаряд из артиллерийской установки HIMARS.

Также в сеть уже попало видео с событиями в Донецке. Посмотреть последствия взрывов можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о количестве российских военных, погибших в Украине. Сообщения из закрытых чатов российской администрации слили в сеть хакеры. По данным отчетам, общее количество погибших россиян превышает 90 тыс. человек. В статистику вошли потери в Росгвардии, составляющие 5 тыс. человек, потери контрактных военных компаний типа ПВК "Вагнера", составляющие более 20 тыс. российских военных и потери армии РФ, составляющие более 66 тыс. человек.

Также "Комментарии" писали об охоте на российского террориста Игоря Гиркина. За его голову предлагают 50 тысяч долларов. Сначала сумму в 10 тыс. долларов объявил украинский активист Сергей Стерненко, а затем другие патриоты присоединились, и сумма составила 50 тыс. долларов за живого Гиркина.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/16/7372152/
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