Взрывы в Запорожье: что известно о прилетах (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня в 05:22 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистических ударов, а также управляемыми авиабомбами. В 06:07 в Запорожье и районе прогремели мощные взрывы.

Иллюстративное фото

Позже глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о разрушениях и пострадавших в городе и области.

"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь", — отметил председатель ОВА.

Также он сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 459 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Войска россии совершили 10 авиационных ударов по Таврическому, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Волшебному и Копанях.

273 БпЛА разной модификации атаковали Лобковое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Левадное.

5 обстрелов РСЗО накрыли Левадное и Малиновку.

171 артиллерийский удар нанесен по территории Лобкового, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного.

Поступили 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.





ОБНОВЛЕНО: Враг утром нанес авиаудары по частному сектору Запорожья: травмированы 4 человека, из них – один ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Число пострадавших выясняется.

Частично разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка.

Чрезвычайники эвакуировали 5 жителей из поврежденных жилищ.

Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены.

На местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста и другие профильные службы города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

РФ атаковала гражданское судно в Одесской области: есть погибшие и раненые

Российские террористы в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Целью врага снова стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы", — сообщил Олег Кипер. Глава ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки погибли шесть человек, а 11 получили ранения. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии.