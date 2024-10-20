Взрывы в Киеве и Харькове этой ночью: где произошли попадания

Очередная воздушная атака на Киев произошла этой ночью – российская армия снова применила БПЛА. Они были запущены по южному и северо-восточному направлениям. На Киев баражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника КГВА Сергея Попко.

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Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды и суммарно продолжалась около трех часов. Приблизительно десяток российских ударных дронов, угрожавших Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы. Точное количество и тип дронов опубликуют Воздушные Силы, отметил Попко.

По его данным, предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.

"Прошу всех киевлян всегда ответственно относиться к объявлению опасностей, не пренебрегать правилами и всегда пользоваться укрытиями", – отметил начальник КГВА.

Также взрывы раздавались и в Харькове сегодня ночью. Около полуночи в городе был прилет КАБа, сообщил городской голова Игорь Терехов.

По предварительной информации, пострадал ряд частных домов в Новобаварском районе. О пострадавших информация не поступала", – написал мэр Харькова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты выпустили баллистику на Днепропетровщину: что известно

Вечером 19 октября около 23 часов в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели мощные взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения из направления оккупированного Крыма.

По данным руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, идет аварийно-спасательная операция. На месте попаданий работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы.

Он также сообщил, что по состоянию на 01:39 было известно о 13 пострадавших людях, из них один человек находился в операционной из-за ранений.